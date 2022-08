El premio mayor de la Fiesta Nacional del Dorado fue para un formoseño. La pieza mayor capturada midió 97 centímetros y el ganador dedicó el premio a los doctores de su provincia que trabajaron incansablemente en la pandemia.

Además, la celebración eligió a su soberana y la nueva representante paseña es de Chaco.

Culminó el festejo de tres días en la villa turística correntina y la organización de la 57 edición del torneo de pesca dio a conocer los resultados. Federico Piliari, del equipo 169, fue el ganador de la pieza mayor. El dorado devuelto al Paraná midió 97 cm.

“Gracias a todos los organizadores. Queremos dedicar este torneo a los doctores de Clorinda, Formosa”, comentó en el Almuerzo de Pescadores de ayer, el ganador del torneo.

La revelación en cambio, fue para la dama mejor clasificada. Pabletich Melina Ayelen capturó tres piezas y y la suma fue de 159 centímetros.

Los organizadores también anunciaron que el ganador de la categoría foráneo Hernán fue Pablo González del equipo 134 “Los Cinco Caramelo”. Oriundos de la ciudad de Salto, Buenos Aires, lograron capturar cuatro piezas.

El torneo que partió el sábado desde Bahía Punta Mitre a las 9 de la mañana, contó con la participación de al menos 1000 pescadores deportivos.

En total fueron 280 embarcaciones y 130 piezas devueltas al Paraná, según detalló a El Litoral, Claudio Vargas, fiscal de pesca del torneo.

Elección de soberanas

El sábado por la noche, la Fiesta Nacional del Dorado coronó a su soberana. Una chaqueña es la nueva embajadora de la festividad. Se trata de Angelina del Mar Buyati, de Villa Ángela.

Fue la participante número dos de doce candidatas y reemplaza a Camila De Pompert, que ostentaba el trono desde 2019.

Según un video difundido por la organización del evento, la soberana contó que “nació en una lancha”. “Mis papás me tenían preparada una camita en la lancha desde antes de nacer. Por suerte el río me hamacaba y me dormía tranquila”, contó. Además, detalló que su primer dorado fue pescado a los cinco años. El acto de elección fue conducido por Alejandra Maglietti.

