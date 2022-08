Ginette Reynal: “Sex me conectó con una sensualidad que va más allá de lo físico”

Que en pleno siglo XXI la sexualidad sigue siendo un tema tabú, nadie lo discute, pero tampoco se discute que es uno de los asuntos más atractivos para el ser humano. Será quizás porque tiene el poder de la creación, es decir, el don de generar vida y el placer es su gran aliado, o por el morbo que despierta debido a que se lo relegó a la más silenciosa intimidad y hasta se lo vinculó a la pornografía y el abuso de poder. “Sex - Viví tu experiencia”, la obra de José María Muscari, pone el asunto sobre el tapete, o mejor dicho, sobre el escenario, y lo aborda desde una mirada artísticamente sensual y desde la libertad, pero no el libertinaje. Con doble función, esta propuesta se presentará mañana en el Salón Gran Paraná de la capital correntina. “Gracias a esta obra me terminé de sentir bien dentro de mi piel. El escenario me conectó con una sensualidad que va más allá de los cuerpos”, dijo a El Litoral la exmodelo y actriz Ginette Reynal, que a sus 62 años protagoniza el espectáculo.

“Sex” es una experiencia teatral en la que talentosos artistas desafían sus propios límites y los del público en relación al sexo, y lo hacen desde el lenguaje del arte, es decir, el lenguaje de la belleza. “El trabajo está tan bien hecho, que el público no se siente invadido. Aproximadamente quince minutos antes de que comience la función, los chicos comienzan a generar un ambiente sensual y logran que todos estemos manejando una energía similar”, contó Reynal durante una charla telefónica con este matutino, en la que también aseguró que desde que integra el elenco, solamente una o dos personas decidieron levantarse antes de que termine la presentación.

“Creo que los tabúes con respecto a la sexualidad vienen por el lado de lo moral o lo religioso, y no tienen mucho que ver con lo que uno en verdad siente”, marcó la exmodelo que a sus 62 años protagoniza esta experiencia. “Sex no generó un cambio en el vínculo que tengo yo con mi sensualidad, pero sí produjo un reajuste, es decir que gracias a esto me terminé de sentir bien dentro de mi propia piel”, dijo y trajo a la conversación sus años de modelo: “Yo fui modelo durante treinta años, y esa profesión tiene ciertos criterios estéticos bastante discutibles pero que hacen a la tarea (como por ejemplo el hecho de que los diseñadores necesitan que todas las chicas tengan cuerpos similares para que todas puedan usar los mismos diseños), el caso es que todo eso genera inseguridades y yo no escapé a ellas”, confesó. Hoy Ginette brilla sobre el escenario y lo hace desde un lugar que no tiene tanto que ver con el cuerpo. “Hay que entender que la sensualidad de una persona no pasa por tener una panza chata o una cola parada, la sensualidad pasa por otro lado”, aseguró.

Dijo también que no hay un tiempo o una edad para disfrutar de la sexualidad. “La mejor edad es cuando una comienza a sentirse libre, cuando conoce sus deseos y sabe hasta dónde está dispuesta a llegar”, marcó, y enseguida agregó: “La mejor edad es cuando aprendemos a registrar nuestro cuerpo y a darle rienda suelta”.

La obra

La obra teatral “Sex - Viví tu experiencia” se estrenará en Corrientes mañana viernes (a las 21 y a las 23.30) en el salón Gran Paraná de Casinos del Litoral, en el marco de una gira nacional e internacional.

Entre los artistas que forman parte del elenco se encuentran Cristian Sancho, Ginette Reynal, Valeria Archimó, Celeste Muriega, Mario Guerci, Nacho Sureda, Sebastián Franchini, Maxi Diorio, Sole Bayona, Marina Lapca, Tito Díaz y Ana Devi. Además, la propuesta de José María Muscari cuenta con Paola Luttini en la producción artística y Mati Napp en la coreografía. El precio de la entrada será de 2.500 pesos online y en boletería; el show es para mayores de 16 años y comenzará a partir de las 21.