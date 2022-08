La frase que habría originado el distanciamiento entre Piñón Fijo y sus hijos

“Está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años”, sentenció en sus redes sociales hace unos días Sol, la hija de Fabián Gómez, popularmente conocido como Piñón Fijo, en respuesta a la historia que había subido su papá, en la que contaba que no podía ver a su nieta Luna.

El miércoles por la tarde, ya lejos del personaje y en la piel de Fabián Gómez, a través de un audio el artista cordobés rompió el silencio. “Tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”, dijo.

En LAM, revelaron cuál habría sido la frase que hirió a Sol y a su hermano Jeremías que habría ocasionado el alejamiento entre padre e hijos. “Yo les di todo, yo los hice famosos, yo les hice la producción tienen todo eso gracias a mí”, contaron en el ciclo de Ángel de Brito. Cabe recordar que los hermanos se iniciaron en el mundo del espectáculo con su papá y luego se abrieron por su cuenta.

Anteriormente Jeremías había insinuado, sin dar mayores detalles, que por esa punta del ovillo se desataba el conflicto: “No se queden con el título de que estamos enojados porque ‘papá se separó de mamá’. Hemos perdonado cosas realmente importantes, y lo seguiremos haciendo. Quizás la agresión se desvía para otro lado, como que todo lo que tenemos se lo debemos a él, que sin él no sería nadie. Eso siempre nos lo dejó en claro. Así que lo tenemos súper presente”.

Al ser consultado puntualmente por la discusión a la que Sol se refería a su posteo, en la que contó que él la “maltrató” cuando cursaba la semana 32 de embarazo, Piñón contó a Pablo Layus en Intrusos: “Fui enfático y se tomó como maltrato”. El periodista cordobés además contó que el marido de Sol era el abogado de la empresa de Piñón, por lo que ahora está sin representante legal.

“Hola gente, habla Fabián Gómez, la persona que interpreta a Piñón Fijo. Demás está decir que fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones”, comenzó el audio que compartieron en el ciclo conducido por Flor de la V.

Sobre la publicación que inició la mediatización del conflicto, dijo: “Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo. Como dije hace poco en una nota, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría. Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”.

En ese sentido, señaló: “Corren tiempos nuevos en la sociedad, los que celebro. Por eso, la misma capacidad que reconozco para aprender sobre cosas que me apasionan como el nuevo arte y las nuevas tecnologías, también la pondré al servicio de las nuevas formas evolucionadas de relacionarlos entre los seres humanos. Está bueno hacerlo de la mano de los jóvenes, en mi caso, mis hijos”.

Infobae