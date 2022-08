Valdés: “Todavía estamos lejos de la construcción del segundo puente”

El gobernador Gustavo Valdés ayer se refirió a la licitación de las obras complementarias del segundo puente Chaco-Corrientes. “No quiero sumarme a la promesa de algo que no se va a cumplir, porque cuando uno muestra o presenta un puente, parece que comienza la construcción y me parece que estamos lejos todavía de la construcción”, aseveró.

Luego de la presentación del proceso de licitación del segundo puente Chaco-Corrientes, que encabezó el presidente Alberto Fernández como parte del Plan de Infraestructura para el Desarrollo de la Nación, ayer Valdés en contacto con la prensa señaló que “el Gobierno hoy está desesperado buscando dólares para tratar de financiar el déficit. Dicen que ahora van a aspirar a conseguir dos o tres mil millones de dólares. Es difícil hacer un puente con obras complementarias con mil millones”.

“Ojala que se pueda hacer, lo que no quiero hacer es prometer algo que no se va a cumplir. No quiero sumarme a la promesa de algo que no se va a cumplir, porque cuando uno muestra o presenta un puente, parece que comienza la construcción y me parece que estamos lejos todavía de la construcción”, indicó.

“Hay que conseguir la financiación del puente, hoy es como la presentación de un proyecto ejecutivo. Nosotros, proyectos ejecutivos tenemos muchos, pero falta la financiación. Los proyectos ejecutivos del nuevo puerto de Corrientes, el del puente de Lavalle lo tenemos, proyectos ejecutivos tenemos muchos pero hay que buscar quién pone la plata y después definir cómo se paga, quién paga y después hacer la presentación”.

“Ojala que se pueda hacer, que lo consiga este Gobierno o sino lo tiene que conseguir el otro gobierno, pero es una obra absolutamente necesaria que la estamos buscando”, cerró.