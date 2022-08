Piquete vecinal para exigir más seguridad y el regreso de un comisario

Vecinos del barrio Independencia cortaron una avenida para pedir por más seguridad. El grupo de capitalinos se congregaron ayer en la esquina de la avenida Paysandú e Iberá para denunciar la creciente inseguridad en el barrio. Además, solicitaron la reincorporación del comisario general Luciano Vallejos, que antes cumplía sus funciones en el destacamento.

Los vecinos del popular barrio capitalino se reunieron en una de las esquinas más transitadas para exigir mayor protección en la zona. Debido a que en las últimas horas se tomó conocimiento de un robo a mano armada en el que un joven tuvo heridas de apuñalamiento, en este sitio otra persona sufrió otro hecho similar para robarle celular.

Las personas que se unieron para protestar exigían la presencia del comisario Luciano Vallejos que se desempeñaba en el destacamento San Marcos. Además, según indicaron los vecinos, el funcionario actuaba con rapidez ante los hechos policiales y se destacaba por realizar los procedimientos para atrapar a los delincuentes.

El jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía, comisario Sergio Aguilar, indicó a El Litoral que “el comisario Vallejos ascendió a comisario general y se lo trasladó a otro destino. Por esa razón no se encuentra en el destacamento de San Marcos, en su lugar entró el inspector Medina hace unos días”.

De esta manera, a Luciano Vallejos, que antes se desempeñaba en el destacamento, lo ascendieron a comisario general, jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en otra dependencia. Este puesto es de mayor relevancia que el que tenía anteriormente.

El cargo que ocupaba se lo otorgaron al inspector Medina, y lo integraron al destacamento hace unos días atrás. Uno de los vecinos del barrio había expresado en las redes sociales que “el comisario me ayudó a recuperar mi moto en su auto particular a pura voluntad, después de que los de la Comisaría Tercera me dieron por perdida la moto, siendo mi domicilio parte de su jurisdicción. Lo que hace ese señor es pura vocación”.

Por esa razón, los capitalinos que residen en el barrio Independencia y zonas aledañas se reunieron para exigir el regreso del comisario y una mayor protección para los que transitan por esas zonas ya que a diario se producen hechos delictivos violentos. Anteriormente ya se habían reunido para reclamar por la ola de robos en el lugar.