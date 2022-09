Leandro Santoro se manifestó en contra de suspender las Paso

El diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro, aseguró ayer que las Paso no deben suspenderse, tal como consideraron algunos dirigentes dentro del Gobierno, de cara a los comicios presidenciales del 2023.

El legislador porteño fue contundente al señalar que “de ninguna manera” se deben suspender las elecciones primarias, y advirtió que “hay que ser categóricos” en el rechazo a esa posibilidad, que surgió desde el oficialismo y que se convirtió en un rumor que ganó fuerza en los últimos días.

“Si queremos suspender las Paso, si el sistema político lo quiere hacer, lo tenemos que pensar para el 2025, no para el 2023. Lo digo sin especulación personal. No tengo un interés particular con este tema”, indicó en una entrevista concedida a la radio Futurock.

En ese sentido, exclamó: “Si hablamos de paz social y de diálogo político, lo peor que podemos hacer es violentar un cambio de las reglas del juego para la próxima elección, porque eso solo va a generar más tensión”.

Además, señaló que “la discusión sobre el sistema electoral se puede dar siempre y cuando se entienda que no es de una elección para la otra”.

(EN)