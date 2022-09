Polini: “Me duele la pobreza de mi Chaco”

Lanzado a la carrera por la gobernación, el radical Juan Carlos Polini, en esta oportunidad los números de pobreza e indigencia que arrojó el Indec fueron el disparador para sus críticas al Gobierno de Chaco liderado por Jorge Capitanich.

El también diputado nacional sigue de gira y eleva el tono, como buscando subirse al ring de cara al 2023.

“El Indec desnudó el relato y las mentiras del Gobierno de Capitanich. Tenemos el aglomerado urbano más pobre del país”, declaró el también empresario algodonero y farmacéutico.

Para Polini, "basta con ver lo que sufre nuestra gente, para entender que cuento de Cokilandia es una mentira que duele en el rostro de la mayoría de los chaqueños”.

Es por eso, que alentó a aunar fuerzas entre dirigentes opositores, y reconoció que está “en búsqueda de una apertura que nos permita coincidir en una propuesta que permita dejar atrás esos 15 años de desgobierno, descontrol social y pobreza”.

Sobre sus conceptos y búsqueda de instalación, Polini dejó en claro que “si bien buscamos alentar positivamente la búsqueda de despertar a nuestro Chaco y cambiar el rumbo hacia una provincia con desarrollo, igualdad de oportunidades, con cultura del trabajo y no del piquete, toda originalidad y creatividad en el mensaje pre-electoral; me duele la pobreza de mi Chaco, y me indigna el relato mentiroso de Capitacich”.