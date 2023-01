Juntos por el Cambio tendrá un ensayo de convivencia en Corrientes

El Anfiteatro Cocomarola será este fin de semana el escenario por donde desfilarán los principales referentes de Juntos por el Cambio (JXC), en medio de las fuertes disputas por la definición de la fórmula presidencial 2023. Desde el radicalismo local aseguran que en Corrientes la alianza opositora “tendrá su primer ensayo de convivencia”. Además remarcaron que los candidatos se definirán en las Paso y que ahora admiten las fórmulas cruzadas.

En la antesala de la llegada de los principales referentes de Juntos por el Cambio, el secretario nacional de la UCR, el senador provincial Sergio Flinta en diálogo con Martín Varela en LT7, se refirió a las visitas nacionales y dijo que “este fin de semana vamos a tener un ensayo de convivencia. Van a estar Patricia Bullrich (presidenta del PRO), Facundo Manes (diputado radical nacional por Buenos Aires), Gerardo Morales (gobernador de Jujuy y titular de la UCR Nacional), Horacio Rodríguez Larreta (jefe de gobierno porteño), Luis Naidenoff y Carolina Lozada (senadores nacionales)”.

“Los acuerdos, para que sirvan y duren, primero tienen que venir con las relaciones personales que son fundamentales en política. La credibilidad, la confianza y la honestidad en la relación es fundamental sobre todo cuando tengamos que tomar decisiones trascendentes donde va a tener que apechugar en muchas de ellas para resolver el problemas de la Argentina”, remarcó.

Ante la consulta sobre los motivos que hoy tienen a Corrientes como sede de los políticos nacionales de JxC dijo que “está claro que Corrientes es apetecible, se ha erigido como modelo de gestión, de trabajo y en el aspecto cultural resalta y se posiciona enormemente más allá de los logros que tuvimos con el chamamé”.

“Gustavo Valdés es un dirigente importante que nuclea expectativas de un número de dirigentes de otras provincias y entonces aprovechando la fiesta del chamamé van a llegar gobernadores, candidatos cada uno con su agenda, pero está claro que todos van a conversar con Gustavo. Nos reuniremos, conversaremos de las cosas que están sucediendo en la Argentina, el rol y la responsabilidad que hoy tiene el radicalismo y la oposición en la Argentina de construir una alternativa creíble para ver si podemos salir del pozo en el que nos está dejando el kirchnerismo”.

La primera es llegar es Bullrich, quien mañana será recibida por el gobernador Gustavo Valdés y luego recorre la peatonal Junín. Por la tarde encabezará un acto en Costanera y Lamadrid. El viernes desembarca en Corrientes Gerardo Morales y el sábado por la tarde llega Horacio Rodríguez Larreta, que será recibido por el mandatario provincial en Casa de Gobierno y luego participará de la Fiesta Nacional del Chamamé, actividad que todos los referentes de la alianza opositora realizarán con el correr de los días.

Candidato

En el marco de las elecciones a Presidente de la Nación Argentina y la definición de candidatos dentro de la oposición, dijo que “tendrá que acomodarse dentro de la institucionalidad que brinda Las Paso”.

Dentro de Juntos por el Cambio, el radicalismo y el PRO apuntan a encabezar la fórmula presidencial, pero en la UCR Morales y Manes apuestan a ocupar ese lugar, mientras que en el PRO, Bullrich y Larreta también persiguen el mismo objetivo, competencia a la que podría sumarse el expresidente Mauricio Macri, que recorre el país como si estuviera en campaña, pero sin anticipar candidatura alguna, aunque advirtiendo que él está “en el ring”.

En este marco, donde cualquier tema sirve de excusa para algunos chisporroteos y más en el marco de las definiciones de las candidaturas, Flinta aseguró que “ya no se puede suspender las Paso. El tema de las Paso ordena, hay que llegar con reglas de juego, respeto, honestidad, intelectual, los partidos tendrán que armonizar sus cuestiones propias también en el caso del radicalismo si va a haber forma cruzadas o no”.

“Las Paso resuelven los problemas de disputas, disuelve el poder partidario porque una vez que se constituyen las alianzas pueden surgir candidatos independientemente de la voluntad de los partidos. Es un sinceramiento, no surgen de las cartas orgánicas que tienen que tener la elección interna previamente”, explicó.

En el radicalismo ya se está hablando de fórmulas cruzadas, se está hablando en otros términos. Nosotros tenemos dos precandidatos, uno es Facundo Manes (el diputado nacional) y el otro es Gerardo Morales (gobernador de Jujuy y presidente de la UCR nacional).

“Lo que noto es que hay un nivel de convivencia importante y el hecho de que vengan todos y absolutamente todos este fin de semana a Corrientes, sin ningún tipo de agachada. Nadie dijo que yo voy, si no va aquel. Todos quieren estar. Cada uno formule su propia agenda de trabajo, pero quieren estar en Corrientes por la cuestión cultural, por la política, por lo que significa Corrientes y Gustavo Valdés. También para estar en un marco de convivencia y conversaciones”, remarcó.

“Se vienen reuniendo las distintas comisiones, se han conformado 11 y vienen conversando y adelantando documentos comunes limando asperezas y visiones”, dijo sobre el trabajo de las Fundaciones que conforman JxC y aclaró que “no digo que hoy va a salir de ahí un programa de gobierno pero si se está generando un antecedente de convivencia, donde lo que surja a futuro sea un gobierno de coalición, donde todos estemos avisados de lo que pensamos respecto a distintos temas y problemáticas. Sobre cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico y qué tenemos que hacer para tratarlo”.

Llamó a no cometer errores como “se cometieron en la época de Mauricio Macri (expresidente de la Nación) en materia de comunicación, donde desde un inicio se subestimó el problema económico, soslayándolo, no haciendo un inventario y después no se pudo resolverlo y mucho más para comunicarlo. Lo que tiene que haber de entrada es una comunicación sincera”, insistió.

“Corrientes hoy se erige como una plaza, acá estamos con responsabilidad política, ciudadana recibido visitas hoy Corrientes es un modelo en lo que es la gestión política y de gobierno más allá de los avatares que la meteorología nos ha dispuesto”.

Consultado sobre lo que pensara el electorado al momento de votar dijo: “Está claro que la economía atraviesa la necesidad y la angustia de la sociedad”.

“También hay otros temas: la seguridad o este ataque permanente al sistema de justicia en la Argentina porque la justicia tomó cartas en el asunto, como juzgar a Cristina Kirchner, está clarísimo eso. Creo que la estrategia del Gobierno nacional es distraer con estos temas sabiendo que van a lograr nada más que escraches a sectores de la justicia”, agregó.

Aseguró que el ataque a la Justicia “va a en detrimento de la credibilidad de un país” y que es una “una estrategia de Alberto Fernández para ganar centralidad”.