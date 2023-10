El Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, dio a conocer este lunes que una abogada fue encontrada responsable de falsificar documentos, firmas y sellos, entre ellos el de tres ministros del Superior Tribunal de Justicia.

Este lunes, se llevó adelante en el TOP de Mercedes la segunda y última jornada del juicio contra la doctora Ramona Isabel Ramírez por Falsificación de documento Público, Falsificación de sellos oficiales, y Falsificación de firmas.

En este sentido, el Tribunal integrado por los doctores Jorge Alberto Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ramón Alberto Ríos, mediante sentencia Nº 49 /23 la absolvió de culpa y cargo del hecho.

El mismo, tiene que ver con el hecho que ocurrió el 5 de junio de 2019 a las 12 horas, ante el Juzgado de Familia y Menores de Mercedes, cuando la abogada había usado un escrito privado que tenía la firma falsa de su patrocinada.

En su explicación sobre la absolución, el doctor Jorge Alberto Troncoso afirmó que existió insuficiencia probatoria ya que se la acusaba de utilizar una firma falsa de su defendida para presentar el escrito.

Si bien se determinó que la firma no era de su clienta, también se aseguró que no era autoría de Ramírez por lo que no se puede saber con certeza si la abogada sabía que no firmó su cliente.

“Lo que arrojó una duda insuperable para el Tribunal y no hay certeza de superar”, dijo en su exposición el presidente del Tribunal.

Además la cliente reconoció en instancia del debate que ella le solicitó a Ramírez lo que se pedía en el escrito presentado.

En este sentido y respecto a la falsificación de la firmas de Ministros del Superior Tribunal de Justicia, en el punto 2° de la sentencia, la doctora Ramírez fue encontrada penalmente responsable de los delitos de Falsificación de Documento Público y falsificación de Firmas y Sellos en un hecho.

De esta manera, la audiencia donde se le impondrá la pena se realizará el miércoles 4 de octubre a las 11.30 horas.