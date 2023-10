†

DR. CARLOS EDGARDO BORDA

Q.E.D.P.

Falleció el 25/10/2023. Pedro Braillard Poccard, participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria. c/234

†

DR. CARLOS EDGARDO BORDA

Q.E.D.P.

Falleció el 25/10/2023. El Vicegobernador de la Provincia Dr. Pedro Braillard Poccard, participa del fallecimiento de uno de los más importantes investigadores y profesor de muchas generaciones de médicos. Eleva una oración en su memoria. c/235

†

CARLOS EDGARDO BORDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/10/2023. Directivos y personal del Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales de la Facultad de Medicina de la UNNE participan con profundo dolor del fallecimiento de quién fuera el creador y director de ese Centro. Ruegan una oración en su memoria. c/232

†

DR. CARLOS EDGARDO BORDA

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 25/10/2023. El Centro de Residentes Sanroqueños participan con pesar el fallecimiento del Ex Director del Centro Nacional de Parasitología, Ex Profesor de la Facultad de Medicina de la U.N.N.E., Ex Miembro del CONICET y que sus restos fueron inhumados el 26 de cte. Mes. Resignación a sus familiares. Se ruega oraciones a su memoria. c/313

†

DR. CARLOS EDGARDO BORDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/10/2023. El Rotary Club. Ctes. Sur, participa su fallecimiento, pidiendo resignación y fortaleza para sus familiares cuyos fueron inhumados en el día de ayer. Se ruega una oración en su memoria. c/310

†

DR. CARLOS EDGARDO BORDA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/10/2023. El Contador General de la Provincia Héctor H. Herrero, el Subcontador Sergio Yunis, junto al personal de la Contaduría General de la Provincia acompañan con pesar al padre de nuestra compañera Cra. Lara Borda. Ruegan una oración en su memoria. c/311