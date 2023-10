Caso Dahse: las condenas que pidieron la querella y la fiscalía para el ginecólogo

Durante la jornada de alegatos desarrolladas este jueves en el Tribunal Oral Penal Nº 1 de Corrientes, se solicitaron duras sentencias para Gerardo Dahse, el ginecólogo acusado de abusar sexualmente de una paciente en su consultorio.

La querella fue la que pidió 10 años de prisión, mientras que la fiscalía 7. Además, ambas coincidieron en solicitar una inhabilitación de por vida para el profesional y la detención inmediata.

Se espera que en las próximas horas se conozca la sentencia, tras los alegatos de la defensa de Dahse.

El ginecólogo de 58 años, que también se desempeñaba como auditor de la Obra Social de la provincia, fue denunciado por una paciente, de identidad reservada, en octubre de 2021, por haber atentado contra su integridad física y psicológica.

Sin embargo, no fue la única acusación que recibió, debido a que desde que la denunciante hizo pública la situación en las redes sociales, se sumaron otras mujeres que aseguraron haber sido abusadas por el profesional en el marco de una consulta ginecológica. Incluso, una de las víctimas narró que fue violada por él cuando era menor de edad.

“Paso a la camilla a ser revisada y noté que no me estaba palpando para ver si hay alguna anomalía, él empezó a tocarme de más, y ahí me sentí muy vulnerable y mega nerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que responde ‘NADIE SE VA A ENTERAR’. Después de decir reiteradas veces que NO, se me asomó y me lamió el clítoris”, narró la joven en una publicación en Instagram. Además, acusó al ginecólogo de aprovecharse de su puesto al frente de la obra social, ya que la mujer contó que debía operarse y no contaba con una cobertura médica. “Él todo el tiempo me recalcaba que es jefe de una obra social, que es funcionario y que puede hacer un cruce de obra social para operarme”, escribió la denunciante.