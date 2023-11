El pedido fuera de lugar que indignó a Momi Giardina y la hizo reaccionar

Siempre con una sonrisa y dispuesta a usar el humor para esquivar cualquier situación incómoda, da la impresión de que Momi Giardino siempre está en su eje. Pero este martes, en medio de la pista del Bailando, ocurrió algo que la hizo reaccionar con fuerza.

Momi llegó a la pista para bailar la salsa de a tres con Juli Castro, su hija y aunque disfrutó la experiencia y la pasó bien, las devoluciones no fueron para nada buenas. Pero hubo un momento del máxima tensión cuando los chicos del streaming vieron que en la pista estaba Diego Castro, el primer marido de Momi y papá de Julieta.

"Ella dijo que se re besaría con un ex y Milett, que está acá con nosotros, tiene la ilusión de que suceda en la pista", dispararon. La cara de Momi se transformó y a Diego se lo notó incómodo.

“Fuera de chiste. Yo estuve muchos años en pareja, siempre fui una mujer recontra familiar. Amo profundamente a mi ex pareja, nos separamos hace un año y medio y estoy sola. No tengo que darles explicaciones a nadie pero no tengo a ningún ex en este momento acá como para besar", dijo notoriamente molesta.

El origen de este enojo tiene que ver con el hecho de que el ex al cual hacía referencia no era el padre de Julieta sino a Esteban Laborde de quien se separó en 2022 después de 15 años de amor. En su momento, reconoció que la ruptura fue muy dolorosa y dio a entender que no había sido decisión suya, lo que la hizo aún más difícil.

Fuente: Pronto