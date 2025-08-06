Correntinos podrán acceder a charlas sobre defensa del consumidor: cuándo y dónde será

La Municipalidad de Corrientes dará inicio este jueves a la charla inaugural del ciclo “Defensa del Consumidor Itinerante”, una serie de jornadas orientadas a la concientización sobre los derechos del consumidor. La primera actividad tendrá lugar desde las 10 de la mañana en la Sociedad Española, ubicada en Mendoza 530.

Luego de la charla inaugural, las actividades continuarán en distintos puntos de la ciudad, el 14 de agosto en la Delegación del Barrio Güemes, el 21 de agosto en la Delegación del Barrio Galván y el 28 de agosto en la Delegación del Barrio Unión. Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de encuentros para promover una ciudadanía más informada y activa en la defensa de sus derechos.

Un programa para acercar información a los vecinos

La iniciativa forma parte de un programa impulsado por la gestión del intendente Eduardo Tassano, con el objetivo de llevar información y asesoramiento a distintos barrios de la ciudad. Durante estas jornadas, los vecinos podrán recibir orientación sobre cómo actuar frente a situaciones de consumo injustas, además de conocer los canales formales para realizar reclamos.