SAN COSME

Recuperan materiales de construcción tras allanamiento

Se trata de ladrillos requeridos por una causa judicial
 

Por El Litoral

Miércoles, 06 de agosto de 2025 a las 21:29

Efectivos de la Comisaria de Distrito San Cosme, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones, por una causa de supuesto hurto, allanó una propiedad donde recuperó materiales de construcción denunciados como sustraídos.


Luego de realizar distintas tareas investigativas, concretaron el allanamiento a una propiedad situada en el casco urbano de la localidad, donde se logró  secuestrar 90 ladrillos comunes, los cuales eran requeridos por la presente orden judiacial. 
Al respecto fueron remitidos a dependencia policial, quedando a disposición de la justicia, mientras tratan de identificar al autor del delito.

