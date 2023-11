Una pista une a Corrientes con la desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herreraes una joven de 26 años de edad de la provincia de Jujuy, intensamente buscada luego de que el 26 de septiembre su familia haya perdido todo tipo de contacto con ella. Una pista unió su caso con Corrientes.

De acuerdo con la información que surge de la incansable búsqueda de la familia y de un expediente judicial abierto en Chaco, y por el que hay dos hombres detenidos, María Luz Herrera salió desde su domicilio en el barrio Los Perales de Jujuy.

A fines de septiembre compró un pasaje para un micro de larga de distancia que cubre el tramo Salta-Corrientes, aunque el epicentro de esta búsqueda está en Saenz Peña, Chaco.

Allí vive Darío Ezequiel Godoy, un muchacho con el que María Luz se conoció en mayo pasado a través de una aplicación de citas. El joven está detenido.

Junto él, también fue atrapado su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda.

Ambos declararon y ofrecieron detalles que revelaron que la chica estuvo durante octubre en Saénz Peña, incluso en un departamento donde vivía Darío Ezequiel. En ese sitio se hallaron pertenencias de la mujer.

En ese contexto, se allanaron propiedades de la familia del muchacho y una camioneta Toyota Hilux del padre que fue ubicada en Villa Ángela, dentro de la cual se hallaron rastros de sangre que siguen a la espera de resultados de pruebas de ADN.

Mientras tanto, la Justicia ordinaria del Chaco mantiene detenidos a los Godoy y la abogada que representa a la madre de María Luz, Cecilia Leaño, sostuvo en declaraciones a la prensa que las sospechas que recaen sobre ambos es por un femicidio.

"Existen muchos elementos que apuntan a un supuesto femicidio, si bien hay pruebas pendientes de producción, se han secuestrado objetos y ropas que tienen manchas que podrían ser de sangre”, indicó la letrada al sitio de noticias Alerta Urbana.

Aunque la madre de la joven no pierde las esperanzas de hallarla con vida. "No quiero pensar en ningún momento que mi hija no está conmigo", dijo Cecilia Leaño el 1 de noviembre a los medios de prensa de Saenz Peña, donde fue a interiorizarse de la causa judicial que orienta el fiscal Gustavo Valero.