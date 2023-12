Pidieron indagatorias por los espionajes del expolicía Zanchetta

El Ministerio Público Fiscal solicitó la indagatoria del actual directivo de la Afip y referente de La Cámpora, Fabián "Conu" Rodríguez, y de los tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que interactuaban y le pedían al ex policía federal, Ariel Zanchetta espiar a "objetivos". El requerimiento se formuló en el marco del a causa donde se investiga el presunto espionaje ilegal a jueces federales, a los ministros de la Corte Suprema y a diversas figuras políticas.

Las evidencias informáticas que la justicia federal analizó en el caso donde se investiga una red de espionaje ilegal sostienen que Ariel Zanchetta, el ex policía y ex espía, no realizó su trabajo en soledad.

“Contaba con 'informantes' que le proporcionaban datos sobre los objetivos, reportaba parte de su actividad a terceros y realizaba algunas de estas conductas por 'pedido' de otros”. La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita le dio tres nombres al juez Marcelo Martínez De Giorgi, todos ellos agentes de la AFI.

Bajo la convicción de que Zanchetta no era un cuentapropista, sino que era un eslabón -entre otros- de una estructura de mayores dimensiones, el fiscal Pollicita analizó una serie de elementos que le permitieron dar un paso más para lograr identificar otros posibles involucrados en las operaciones de espionaje ilegal.

En este contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al juez De Giorgi la indagatoria de los tres agentes de la AFI que habrían tenido participación al solicitarle, a través de diversas cuentas de correo electrónico, la realización de informes ilegales.