Cristina Pérez reveló todos sus planes para su futuro

Hace ya varias semanas que Cristina Pérez anunció que se alejará de Telefe Noticias. Se debe a que su pareja, Luis Petri, se convirtió en funcionario del gobierno que encabeza Javier Milei. Al ver que su trabajo se vería conflictuado por esta situación, decidió dar un paso al costado. Sin embargo, ya comenzó a pensar cuáles son los planes a futuro

“Este año a mí me pasó la alegría más grande de mi vida que fue mi compromiso con Luis, que fue un día hermoso. Y me pasó perder a mi mamá. Y fue el contraste total, el amor más grande y el dolor más grande”, comenzó analizando la periodista en diálogo con Yanina 107.9, sobre lo que fue su año.

“En este contexto, cuando a Luis lo eligen candidato a vicepresidente, Patricia Bullrich lo elige. Me puse muy feliz por él. También para mí fue un proceso que me hizo repensarme”, comentó Cristina Pérez respecto a su salida del noticiero luego de 21 años.

“Primero, si yo a mis 50 años no puedo elegir a mi amor por mi carrera, algo está mal. Porque a la noche cuando uno se queda solo con la vida y no tiene con quién compartir una alegría o llorar de una tristeza, no está bueno. Entonces si toda esta vida de laburo, que laburé un montón, yo a mis 50 años no puedo elegir estar con mi marido, me parece una injusticia y un espanto”, explicó sobre la decisión que tomó, de la cual no se arrepiente para nada.

Es por eso que, para seguir activa, reveló que ya charla con Telefe para buscar qué hacer de ahora en más: “Se está renegociando el contrato para tener su programa propio, y también para seguir vinculada al Noticiero con algunos especiales”.

“Es la oportunidad de hacer cosas distintas. En la mesa hay muchos planes. Esta posibilidad si vos querés ir zigzagueando entre la artística y las noticias, te da un montón de opciones, desde un periodístico más testimonial, a un programa incluso de entretenimientos, de entrevistas”, marcó Cristina Pérez sobre el lugar para el que podría inclinarse su carrera.

Lo cierto es que la periodista buscará una salida que le evite emitir su opinión, ya que desde el canal procuran evitar esa situación: “Hay muchas mujeres de exfuncionarios que eran periodistas y siguieron trabajando. El tema acá es la normativa de la empresa de Telefe, Paramount. Si yo trabajara en otro canal, no pasaba nada”.

