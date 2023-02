El joven que pedaleó 350 Km hasta Corrientes volverá como invitado a Paso de la Patria

Nahuel Cuellar, el joven de 20 años que viajó en bicicleta desde General Pinedo hasta Corrientes, volverá a Paso de la Patria pero esta vez sin su móvil. El chaqueño, que hace dos semanas pedaleó por más de 350 kilómetros, fue invitado a pasar unas vacaciones con alojamiento incluido de manera gratuita.

El joven fue invitado a pasar un fin de semana en Paso de la Patria. Las autoridades municipales, al enterarse de la gran hazaña y por los obstáculos que tuvo que pasar, lo invitaron a alojarse en la localidad para que pueda tener unas vacaciones con todas las comodidades.

El ciclista Nahuel Cuellar, señaló a El Litoral que: “Hoy (por ayer) me llamaron desde la municipalidad de Paso de la Patria, leyeron la nota del diario y se conmovieron con mi historia, entonces se contactaron conmigo. Me dijeron que lamentaban no haberme recibido de la mejor manera y que me invitaban a ir”.

Su viaje está previsto para mañana a la tarde, dispondrá del pasaje de ida y de vuelta a su localidad.En su estadía podrá contar con alojamiento y comida de manera gratuita. Según señaló, podrá navegar el río en lancha, acceder a los gomones que disponen en la playa y tendrá la experiencia de realizar la actividad deportiva de la pesca. El muchacho oriundo de General Pinedo, contó a El Litoral su historia, y cuánto había trabajado para poder viajar en bicicleta y conocer la playa por primera vez. Se preparó durante todo el 2022 para poder cumplir su sueño, trabajó haciendo changas en las que por más de 12 horas ganaba $1000. En las que destinó $500 para ahorrar y los otros $500 para acondicionar su bicicleta.

Atravesó toda la provincia del Chaco para poder llegar a Corrientes con una mochila a cuestas en la que llevaba una muda de ropa, un inflador, solución y parches porque temía que su bicicleta no resistiera. En una noche de tormenta, como no tenía carpa, tuvo que resguardarse con la única manta que había llevado.

(VT)