Violenta golpiza en el corsódromo: identificaron a cuatro de los agresores

Con el análisis de los videos aportados por transeúntes y cámaras de seguridad, lograron identificar a cuatro de los agresores que golpearon violentamente a Leonardo Chávez (31), el pasado 29 de enero a la salida del Corsódromo Nolo Alías en la capital correntina.

Chávez intenta recuperarse de las lesiones sufridas y se encuentra realizando estudios médicos, ya que la mayoría de los golpes fueron en la cabeza, cuando se encontraba en el suelo.

“Vi que uno de los chicos me pega y otros comenzaron a pegarme también. Si no hubieran estado mis amigos, podría haber terminado peor”, contó la víctima a Radio Sudamericana.

“Todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana, cuando a la salida de los carnavales veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers”, relató el joven de 31 años.

Además, recordó: “Yo estaba con mis tres amigos, dos de ellos vinieron de Santa Fe para los carnavales. La pasamos bien, no tuvimos ningún problema con nadie esa noche”.

“Todos los golpes los recibí en la zona de la cabeza, tuve pérdida de piezas dentarias, sigo haciéndome estudios yo lo único que me protegía era la cabeza. Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor”, expresó.

“Nunca fue nuestra intensión pelear. Luego de que se viralizaron videos en las redes sociales nosotros logramos identificar a cuatro de los agresores”.

Por su parte el abogado de Chávez, el dr. Rubén Leiva, dijo que estuvo “haciendo averiguaciones sobre las cámaras se seguridad del predio y son de la provincia. Vamos a pedir las imágenes para identificar y determinar la zona de la agresión”.

En tanto, se está conformando una lista de testigos para agregar a la causa, como ser, personal de seguridad que se acercó al lugar y posibles testigos que presenciaron la brutal paliza.

(NG)