La guerra menos esperada en Gran Hermano 2022: Marcos le puso los puntos a Julieta

En la casa de Gran Hermano quedan solo 8 participantes y, como el final se avecina, algunos grupos que estaban establecidos se rompen. Tal es el caso de la relación entre Marcos y Julieta, ya que el salteño decidió frenar a la modelo e iniciar la guerra por sus comentarios negativos sobre una de sus mascotas.

No es la primera vez que la joven habla sobre sus tres perros, asegura que hay dos que los ama, pero a una de ellas no la quiere. “No la quiero, ¿está mal? No siento lo mismo por ella. Pero es ella, yo te juro que amo a los animales”, explicó.

En la semana se filtraron diferentes videos en los que se la ve hablando del tema, lo cual generó un repudio muy fuerte en las redes sociales y eso incentivó a que la voten en la última gala de eliminación, la cual pudo pasar porque quedó afuera Ariel.

Fue entones que, ante tantos comentarios, Nacho fue uno de los que la cuestionó y le dijo que le costaba entender como la tenía hace tanto y no la quería. Pero Marcos se enojó. “¿Hace cuánto la tenés? ¿13 años? Cuando no la tengas, la vas a extrañar”.

