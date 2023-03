Denuncian que el exintendente peronista "Sananez vendió el partido para no ir preso"

El concejal del Frente de Todos, Daniel Enrique, defenestró este miércoles al exintendente de Santa Lucia, Tata Sananez, a quien calificó de "traidor y corrupto". "Vendió el partido para no ir preso. Es un traidor", dijo.

"Sananez vendió su impunidad para no ir preso porque tiene muchas causas", denunció.

"Hace mucho tiempo que Sananez vendió el partido. Hace mucho que rompió el Frente de Todos varias veces y le seguimos creyendo", dijo en declaraciones a Radio Dos.

"Hay proveedores que están esperando cobrar de su gestión y Sananez no presentó ninguna resolución. No tenía nada. Ninguna documentación. Terminó su gestión y se hizo el malo. Se encerró en su gestión", agregó.

"Una cosa es ser compañero y acompañar. No delincuente, no robar. No mentir", agregó.

Sobre porqué no se hizo la denuncia, Enrique dijo: "Está todo en la Municipalidad. Está en disponibilidad del Ejecutivo que es el que tiene que llevar a la Justicia"

En conflicto del Frente de Todos se desató luego de que el oficialismo perdiera la presidencia del Concejo por 6 votos a 3 y que la mesa directiva la conformara Gabriela Salazar, concejal que responde a Sananez.

Sananez fue dos veces intendente en Santa Lucia y apoyo al actual intendente Norberto Villordo.