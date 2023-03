Comienza el juicio por el abuso y femicidio de una menor en el barrio San Marcos

Comienza hoy el juicio por el abuso sexual y femicidio de Irina López, de 15 años, ocurrido a principios de enero de 2018 en una pieza de un inquilinato del barrio San Marcos de la capital correntina. El único imputado es Wenderson de Souza, procesado por el delitode abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido por dos personas y por la muerte de la víctima, la cual prevé una pena de cadena perpetua.

La carátula del caso responsabiliza a dos personas pero solamente hay una detenida y, en este sentido, el abogado de la familia de Irina, Alberto Pischeda, explicó que “por el hecho amerita que estén detenidos Wenderson de Souza y Marcos Rey Silva, pero no es así. Marcos Rey Silva ha ganado la calle por un beneficio que le otorgó el Juzgado de Instrucción y hoy ya no está en la Argentina”. “Eran seis hombres y una mujer los detenidos cuando se inició la investigación. Ahora queda uno. Cuatro hombres fueron beneficiados con la falta de mérito. Se los acusaba de encubrir el delito. Decían que no habían visto nada.

En los testimonios acordaron mentir para cubrir a Marcos Rey”, precisó el letrado. Cabe recordar que el hecho ocurrió el martes 2 de enero de 2018, cerca de las 15.30 en un inquilinato situado en Honduras, entre La Paz y Maipú, del barrio San Marcos, donde la Policía halló a Irina Daiana López (15) sin vida. De acuerdo con la investigación, murió desengrada tras haber sido víctima de una violación. La joven tenía un hijo de siete meses de vida.

(NG)