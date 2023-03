Uno de los asesinos de Cabezas aparece en el spot de campaña de Burlando

Fernando Burlando aparece en su primer spot de campaña por la gobernación bonaerense con José Luis Auge, integrante de la banda de Los Hornos y uno de los asesinos de José Luis Cabezas, a quien defendió como abogado en el 2000 durante el juicio por el crimen del reportero gráfico de la revista Noticias.

El ahora candidato lo reconoció en una entrevista, luego del escándalo que generó su primer video de campaña electoral en una recorrida por el barrio Los Hornos, donde aparece abrazado y conversando con uno de los asesinos de Cabezas asegurando que “no hay duda de la decencia de toda la gente que se ha acercado” a saludarlo.

“Hay mucha gente con antecedentes. No soy quien para cancelar a nadie”, aseguró ayer Burlando en diálogo con Radio Perfil. Y agregó: “No quiero cancelar a un barrio o a gente porque haya habido un episodio de estas características. Eso retrasa. Todo esto nos remite al odio y al castigo permanente”.

Pese a que los periodistas de Radio Perfil le insistieron para que realice una autocrítica por mostrarse en ese video con uno de los asesinos de Cabezas, Burlando primero negó que estuviera Auge en su spot de campaña, luego dijo que no lo estaba abrazando, que no se arrepentía de haber “defendido” a los asesinos de Cabezas y, finalmente, terminó la conversación diciendo que “aún así, no van a modificar mis ideas ni mis convicciones”.

“Lo escandaloso es que ahora Fernando Burlando, quien dice que es hora de defender la provincia de Buenos Aires, con un discurso de mano dura, utiliza a un asesino condenado, que hoy está en libertad por lo mal que funciona la Justicia argentina, para hablar de seguridad. Es el zorro cuidando el gallinero”, aseguró en C5N el periodista Gabriel Michi, compañero de Cabezas en la investigación a Alfredo Yabrán en Pinamar, cuando el empresario ordenó asesinarlo en el verano de 1997.

“Utiliza a un comprobado asesino de un colega nuestro, como es José Luis Cabezas, para su spot publicitario como candidato a gobernador, diciendo que va a garantizar la seguridad. Con asesinos que lo van a apoyar, es difícil”, añadió el periodista Michi, autor del libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país.

A la vez, Michi desmintió que el abogado Burlando haya sido “amigo” de los padres de Cabezas, como aseguró el precandidato a gobernador bonaerense en la entrevista con Radio Perfil.

“Lo hablamos recién con Gladys Cabezas, la hermana de José Luis, que está quebrada, dolida e indignada. Burlando está usando el nombre de los padres para tratar de quedar bien”, aseguró Michi.