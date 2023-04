n El juez de Garantías de Paso de los Libres, Daniel Insaurralde, resolverá esta mañana si acepta a Gloria Pared, quien fue candidata a viceintendententa en el 2021 en la localidad de Tapebicuá, como querellante en la causa, donde se investiga el atentado al diputado provincial peronista Miguel Arias. Este funcionario fue baleado cuando participaba del cierre de un acto político del Frente Corrientes de Todos.

La audiencia se realizará a las 10.30 y estará presente el abogado Eduardo Etchegaray Centeno, que representa a la víctima, y

el fiscal Facundo Sotelo.

Pared afirma que ella era la destinataria del disparo que hirió al legislador provincial. Manifestó que en aquel tiempo venía recibiendo amenazas por denunciar que organizaciones criminales estaban operando en Tapebicuá.

El fiscal no está de acuerdo con que Pared se incorpore a la causa como querellante y es por eso que en esta audiencia el juez resolverá la cuestión.

“Para que quede claro, en ese discurso de cierre de campaña habló el diputado Arias, fue el primer orador, luego se sentó y habló un candidato a concejal que luego se sentó, y cuando se levanta Gloria y empieza a hablar se produce el disparo que viene de frente pasa por su lado e impacta en el diputado Arias, por lo que es obvio que el disparo estaba dirigido a ella. Ella asegura que lo que le salvó a vida es el hecho de que estaba muy nerviosa por lo que se movía constantemente sobre el escenario, lo que hizo que no quedara como un blanco fijo para recibir el disparo.

Y ella no es que se está victimizando, sino que está defendiendo su vida porque cree que sigue corriendo riesgo. Y si ella no se presenta como querellante, si no pone el grito en el cielo, su vida sigue en riesgo”, explicó el abogado Etchegaray Centeno.

“La señora Pared venía denunciando desde el 2017 organizaciones criminales que estaban operando en Tapebicuá por lo que venía recibiendo permanentemente amenazas para que se callara la boca, para que no hablara más, pero nunca pensó que esas amenazas iban a llegar a concretarse hasta lo que pasó ese día con el diputado Arias.

Cuando ocurrió el hecho, ella se presentó a la fiscalía, aportó lo que en ese momento tenía, y apuntó a algunas personas ligadas al poder comunal de Tapebicuá, pero ella tiene claro quiénes fueron y lo sabe porque hizo una investigación privada al temer por su vida.

Ella quiere no solo esclarecer este caso, sino cuidar su vida porque si este caso queda en la nada, sabe que volverá a ser víctima de un atentado”, aseguró el abogado.

En relación a eso, Pared se presentó esta semana ante la Justicia federal a los efectos de que se investigue si el motivo del atentado tiene vinculación con el narcotráfico.

Dedde el Ministerio Público quedaron en citarla a declarar para que pueda aportar toda la información con la que cuenta.

Cabe recordar que el atentado se produjo el 26 de agosto del 2021. El diputado provincial peronista Miguel Arias fue baleado mientras participaba del cierre de un acto político del Frente Corrientes de Todos en Tapebicuá, ubicada a 50 kilómetros alnorte de Paso de los Libres.

El disparo impactó en el abdomen. Arias fue trasladado por personal policial desde Tapebicuá al Hospital San José, de Paso de los Libres. Fue intervenido quirúrgicamente. Le extrajeron el proyectil y confirmaron que sólo el intestino se vio

afectado.

Con el correr de los días pudo recuperarse y recibió el alta médica. Pese a los continuos reclamos de justicia, hasta el momento no hay ningún detenido en la causa.