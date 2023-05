¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra?

Por Francisco Villagrán

El Litoral

Según una novedosa y curiosa teoría de un astrofísico británico, los restos de un gigantesco cometa fueron los responsables de la desaparición de varias civilizaciones antiguas, entre ellas las bíblicas Sodoma y Gomorra. Pero, ¿realmente existieron estas ciudades como lo cuentan los libros sagrados y así fue su desaparición? Según los relatos de los distintos libros de la Antigüedad, Sodoma y Gomorra eran ciudades pecadoras, que vivían desafiando a Dios y ensalzando al demonio. Vivían en pecado por todo lo que hacían. Cansado de todo esto, Dios envió a dos ángeles, para avisar a Lot y su familia que salgan pronto de la ciudad porque sería destruida, por todos sus pecados. Los ángeles cumplieron su misión avisando a Lot, no sin antes ser vilipendiados y abusados por los habitantes. Los ángeles se fueron diciéndoles a Lot y su familia que no miraran hacia atrás, pase lo que pase. No obstante eso, la mujer de Lot, al sentir un gran estruendo a sus espaldas, se dio vuelta y miró. En ese momento quedó convertida en una estatua de sal, según los relatos sagrados. Las ciudades pecadoras fueron destruidas por la ira de Dios. Según algunos historiadores, ambas ciudades fueron bombardeadas por un arma nuclear o quizás por el impacto de un gran meteorito. Todo es posible a tantos años de distancia, nadie puede negar ni confirmar esta versión. Lo real es que aparentemente los hechos sucedieron así o de una manera parecida. Los libros sagrados así lo cuentan y pareciera ser que las cosas habrían sido así.

Una nueva versión

Un investigador de Astrofísica de la Universidad de Oxford, el doctor Víctor Clube, sostiene que la actividad de los meteoritos aumenta notablemente cada vez que un cometa pasa cerca de la Tierra. Según este científico, algo más siniestro le espera a la humanidad dentro de unos 1.000 años, cuando una lluvia de meteoritos llegue a nuestro sistema solar, causando una ola de destrucción, cambios climáticos y el pánico de las masas. El científico británico lleva investigando en este campo desde 1975 y considera que se produce un cambio histórico cada 2.500 años, el tiempo que tarda el cometa Little Bull en dar la vuelta a nuestra galaxia. Según la teoría de este científico, los meteoritos serían los verdaderos responsables de la caída del antiguo Egipto y del colapso de ciudades como las mencionadas Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que el Señor derramó una lluvia de piedras de fuego y cenizas sobre Sodoma y Gomorra, lo que es, según los científicos, lo más parecido a la descripción de una tormenta de meteoritos. La última aparición del cometa Little Bull, coincidió con la desaparición de más de 40 ciudades situadas en Egipto, Mesopotamia y el Valle del Nilo entre el 2200 y el 200 antes de Cristo.

Lo más aterrador

Las tormentas procedentes del espacio pueden durar más de 200 años terrestres y las bolas de fuego procedentes del espacio exterior pueden explotar contra la Tierra con la potencia de miles de bombas atómicas, sostiene el científico. “Podría ser lo más aterrador de imaginar, la gente intentaría esconderse en las montañas, en cuevas o en el desierto, o caería en la desesperación más absoluta al no saber qué hacer”, sostiene el científico. Esta tesis fue presentada por el mencionado científico en un congreso que se realizó en 1997 en Cambridge y manifiesta que esto obligará a replantearse el estudio de la historia y el modo en que veremos el futuro. “Mi tesis es que existe un proceso regular y que la humanidad tendrá que adaptarse a él, ahora o más tarde”.

Una gran cantidad de materiales provenientes de meteoritos llevan afectando al sistema solar desde unos 50.000 años aproximadamente. En la primeras fases de este proceso, hace ya unos 40.000 años, la Tierra se vio afectada y fue causa principal de la Era Glacial. “Sabemos que hay un ciclo global de unos 2.500 años de calentamiento y otro similar de enfriamiento de la Tierra y esta teoría explica de donde viene ese ciclo.” Entretanto, a la luz de los nuevos y modernos medios tecnológicos, los científicos siguen buscando depósitos de cenizas y restos de meteoritos en los sedimentos de los océanos y en los témpanos de hielo, donde se cree que se han encontrado evidencias de partículas procedentes del espacio para datar este proceso. En tanto no se demuestre lo contrario, esta novedosa teoría no deja de ser interesante, sobre todo por la base científica.

Y por si todo esto fuera poco, también se informó recientemente que dos planetas del tamaño de Júpiter, fueron descubiertos por científicos norteamericanos fuera de los límites del Sistema Solar, hallazgo que eleva a 12 la cantidad de cuerpos celestes detectados más allá de los límites de nuestro Sistema Solar. Los dos planetas -dijeron los astrónomos- tienen órbitas diferentes, uno gira cerca de su propia estrella y el otro en una órbita mucho más amplia, similar a la de la Tierra.

Los nuevos planetas fueron los primeros avistados con el potente telescopio australiano, Keck, ubicado en las islas Hawai. Para culminar, digamos que los científicos de este observatorio dijeron que el objetivo central de esto es determinar mundos donde pueda desarrollarse alguna forma de vida similar a la terrestre. Así las cosas y con los invalorables aportes de las distintas sondas espaciales que cada vez envían más y modernos envíos, se esta en condiciones de afirmar que cada vez se está más cerca de descubrir grandes planetas y cúmulos estelares, con similares características similares a nuestro planeta Tierra.