Yacyretá y tres glorias de Huracán Corrientes compartieron una jornada deportiva con niños

La Presidenta del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá, Ana Almirón junto a tres ex jugadores profesionales de Huracán Corrientes, compartieron una jornada deportiva con niños y jovenes.

Se trata de los ex jugadores, “Gato” Sessa, “Chiche” Sosa y Cosme Zaccanti que integraron el plantel que en 1996, logró el ascenso de Huracán Corrientes a Primera División compartieron con los niños y jóvenes de la Escuela de Fútbol de 4 a 11 años.

La actividad que encabezaron los ex jugadores, se realizó en la ciudad de Corrientes y llevo el nombre “Clínica de Fútbol para la Inclusión social y la Promoción de Valores”.

En dicha jornada, las divisiones inferiores Sub 13, Sub 15 y Sub 17 realizaron una jornada de entrenamiento profesional, partidos, ronda de charlas motivacionales y de experiencia deportiva.

También, hubieron sorteos de pelotas y camisetas autografiadas, además de disfrutar del stand multimedia donde conocieron Yacyretá por dentro.

“Gato” Sessa, Cosme Zaccanti y “Chiche” Sosa agradecieron a Ana Almirón por realizar las gestiones que los llevaron a “pisar nuevamente esta cancha después de muchos años, a reencontrarnos con tanta historia y ver en los jóvenes el futuro de este gran club”.

Ana Almirón ratificó que Yacyretá apuesta “a la inclusión y el desarrollo de nuestros pibes y pibas a través del deporte, con jornadas como esta donde pueden entrenar y aprender junto a grandes glorias del fútbol”.

De esta manera, el “Gato” Sessa sostuvo que “gracias a Yacyretá podemos transmitir nuestras vivencias durante toda nuestra carrera, comentar los obstáculos que superamos y la perseverancia; pero sobre todo los valores que se aprenden con el deporte para ser buena persona y afrontar el día a día”.

Asimismo, el presidente del Club Huracán, Bruno Zacarías, dijo que fue “un honor y una emoción muy grande recibir a estas glorias, que llevaron a nuestro club a Primera División, transmitiendo experiencias, valores y sentido de pertenencia a nuestros chicos".

Los aspectos técnicos estuvieron a cargo del coordinador Fernando Besasso, ex director de la Fundación PUPI y director en Argentina de “Intercampus” (proyecto social del Club Inter de Milán) y de la Parma Academy.