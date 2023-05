Escándalo por la maniobra de un profesor para aprobar a sus alumnos

La Facultad de Odontología todavía siente el duro golpe recibido a su integridad y formación. Gracias a la denuncia de varios estudiantes se pudo descubrir una trama de corrupción que alcanzó hasta la, por entonces, decana.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba condenó a ocho años de prisión al profesor Olmedo por el delito de extorsión. Además, se le impuso una inhabilitación especial de 10 años debido a su abuso de poder de su cargo público.

También, fueron condenados otros tres cómplices: Adrián Oscar Casalis (57) y Augusto Massimino (43), ambos a cinco años de prisión. La frutilla del postre fue Mirta Mónica Spadiliero de Lutri (71), exdecana de la Facultad, condenada por incumplimiento de los deberes de funcionario público a un año y 10 meses de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Siempre hay materias más complicadas que otras en la Universidad. Algunas las denominan “filtro” o “cuco”. Se suele dar en los primeros años, donde también priman los nervios de los nuevos estudiantes. Muchos pensaron que eso era lo que pasaba con una materia de segundo año de Odontología en la Universidad de Nacional de Córdoba.

El inicio de la investigación, a cargo del fiscal federal Maximiliano Hairabedián, se inició en 2020. Un día, antes de la pandemia, llegó una persona a la fiscalía consultando si había algún tipo de denuncia o investigación en torno a este tema. Automáticamente se inició una actuación de oficio. Los contratiempos ocasionados por el covid no impidieron descubrir lo que era un secreto a voces en la Facultad de Odontología: para aprobar Microbiología, “sí y solo sí” había que pagar la cuota en una academia privada que entregaba las respuestas tal cual como eran solicitadas en el examen final por el profesor Olmedo.

Era una norma. Para aprobar Microbiología con el profesor Olmedo había que pasar por la academia Apoyo Odontológico Córdoba (AOC). “Nos enterábamos por los alumnos de los cursos superiores y estaba como sobreentendido que si no ibas a la academia, no ibas a aprobar”, dijo uno de los testigos que habló con Clarín.

El valor de la cuota era en pesos, pero convertido a dólares, siempre osciló entre los USD 600 y 1000. El mecanismo persistió por más de 25 años con lo que se calcula que Olmedo y sus secuaces hicieron una fortuna.

También se sabía que Olmedo tenía una lista con los nombres de los que tenía que aprobar. Y como si se tratara de un patovica en la entrada de una disco, si el nombre y apellido no estaba en la lista, no pasaba. El alumno no aprobaba.

Hairabedián aclaró que la maniobra no era directa ya que Olmedo nunca le sugería a los alumnos a que concurrieran a la academia que manejaban sus cómplices. El tema es que era vox populi en la casa de estudios que había que pasar por esa situación si se quería aprobar la materia y seguir en la carrera.

