El Polaco le dedicó un especial mensaje a Karina La Princesita por su salud mental

Karina La Princesita Tejeda no la está pasando bien y contó públicamente el motivo de su angustia: en los últimos días dijo que está siendo tratada por psicólogos y psiquiatras ya que sufre depresión. La cantante reveló que tiene ataques de ansiedad y toma estabilizadores emocionales que la ayudaron mucho durante los últimos meses. Y en una nota brindó más detalles de la situación que atraviesa desde hace un tiempo.

“Pienso que es un proceso. El día de mi cumpleaños empecé a hablar del tema porque sentí que ya me estaba ocupando y necesitaba decirlo”, expresó la artista en Socios en el espectáculo. “También para que comprendan y entiendan mis cambios de ánimo, por qué a veces sí, por qué a veces no. Y bueno... a partir de ahí se generó un interés general más que nada porque hay mucha gente que lo vive, pero no es común escucharlo de gente conocida. No puedo decir que estoy re bien, que estoy recuperada porque es un tema que hay que ocuparse”, señaló.

A raíz de las declaraciones de la artista, este lunes quien salió a bancarla y a expresarle públicamente su apoyo fue el Polaco, su expareja y padre de su hijo Sol, quien aunque no quiso profundizar mucho sobre la salud la cantante, sí dejó en clara su postura. “Bien, yo no hablé más con ella de este tema. Es un tema en el que no me meto, pero ella sabe que si necesita una mano, yo voy a estar”, comenzó diciendo el cantante en diálogo con Intrusos. “Yo creo que ella tiene su gente, su entorno que la ayuda un montón y de este lado, como el papá de Sol, sabe que si necesita, estoy”, agregó el cantante de cumbia.

“Yo sé que ella es una mujer fuerte que va a salir adelante. Es una mujer fuerte y venció un montón de adversidades, así que estoy tranquilo por eso, es Karina”, concluyó llevándole confianza a la artista para que se recupere pronto.

Además, hace unos días Karina a través de sus historias de Instagram, volvió a hablar de su salud mental. Recostada en la cama, con la vez quebrada y los ojos que manifestaban haber llorado en los momentos previos al video, habló de cómo se siente. “No estás solo/a, es parte del proceso, te mando un abrazo”, se leía en el texto insertado en el video en el que detalló: “Hoy, antes de salir me agarraron muchos, o uno, no sé, ataques de ansiedad muy pero muy fuerte. La pasé bastante mal. No podía respirar y sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire y que me iba a morir. Horrible”.

Por su parte, explicó: “Yo me considero una chica muy inteligente y que tengo el control de muchas cosas, pero la mente me está jugando una mala pasada. Me estoy ocupando y está todo bien, esto es parte del proceso, pero bueno, para que sepan lo agradecida que estoy, porque mi hermano que trabaja conmigo me decía que no podía creer cómo me sentía y cómo no se nota. Bueno, la música me hace bien. Yo no la estoy pasando bien, pero lo comparto más que nada para que a los que les pasan esas cosas no se sientan tan raros, que hay gente que los comprende y que los entiende y que hay que ocuparse, nada más”.

