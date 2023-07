La increíble anécdota de Soledad Pastorutti con Lionel Messi

reveló la divertida anécdota que vivió con Lionel Messi. La cantante estuvo de invitada en Noche al Dente y reveló un detalle que sorprendió.

La artista confesó que decidió guardar ese momento para sí misma y no le pidió una foto.“¿Para qué tendría la foto? ¿Para mostrarla en Instagram? Porque todo el mundo le pedía una foto y pensé ‘pobre pibe’. No me dio de pedirla y disfruté el momento”, reflexionó.

"¿Y jugaste bien, Sole?", le preguntó el conductor. "No sé si jugué bien. Algunos dicen que sí, pero me pusieron a jugar por izquierda y soy diestra. Yo no sé de fútbol. A mí me dice Maxi Rodríguez vení a jugar al fútbol", contó la cantante de Arequito.

"Yo hace mil que no juego al fútbol. Cuando iba al campo con mis primos, ellos jugaban con botines y yo, descalza. Imaginate cómo me terminaban mis pies y mis piernas ", recordó sobre su infancia.

"Entonces fui y dije 'bueno, sí, voy a jugar'. Antes de salir del banco de suplentes, porque me puso (José) Pekerman, me dijo 'vos vas por izquierda, te tenés que correr toda la cancha'. Y bueno, yo correr corro, pero dije: 'muchachos no me la pasen, esa es la consigna'. Igual, tuve un par de pases de Messi, yo quería agarrar la pelota y llevármela", admitió.

Fuente: Minuto uno