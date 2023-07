La vicegobernación presentó el libro Malvinas: cinco días decisivos

El vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard, encabezó ayer la presentación del libro Malvinas, cinco días decisivos: por qué la guerra pudo tener otro final, de Benito Rotolo y José Enrique García Enciso.

El historiador Diego Maeder tuvo a su cargo la presentación del libro, luego los autores dialogaron con el público.

Malvinas: cinco días decisivos, editado por Editorial SB, no ofrece un relato puramente bélico ni un relato puramente diplomático. Ofrece un relato único y detallado de los pormenores de la negociación para demostrar cuán cerca estuvimos de lograr la paz, mientras presenta simultáneamente las consecuencias y vivencias de ese proceso en la zona de guerra. El ataque que no fue y la paz que se hundió. En cinco días se condensa toda la tragedia. Para lo que vino después, no había previsión y ninguna planificación para la defensa de las islas.

José Enrique García Enciso, fue convocado por la Secretaría General de Presidencia en 1981 para integrar un grupo confidencial que prepararía la recuperación diplomática definitiva de las Islas Malvinas. A partir de allí, se convirtió en un protagonista privilegiado de esos días decisivos, ya que conoció en detalle, hora tras hora, las aspiraciones, dudas, errores y engaños que precipitaron un final que pudo haber sido distinto. Quedó bajo su resguardo una copia de documentación confidencial, buena parte de la cual pasaría a formar parte del Informe Rattenbach.

Benito Rotolo, aviador naval, piloto de aviones de ataque, fue convocado desde Francia para integrar el portaaviones 25 de Mayo, para una guerra “que no habría de ocurrir”. Desgrana un relato profesional y sereno, pero sentido, sufrido y expectante que ilumina una experiencia de combate difícil de imaginar.

Sus posteriores conversaciones con el Almirante británico Jeremy Black, al mando del portaaviones Invencible, y con Alan West, comandante de la fragata Ardent, hundida por aviones argentinos, son un testimonio locuaz de lo vivido.

El libro

Pero José Enrique García Enciso compiló en 269 páginas parte de la historia del conflicto por Malvinas, con documentos oficiales, secretos hasta hace un par de años, que arroja luz al entramado y desvela que hubo cinco días en el que la guerra pudo tener otro final.

El correntino, 12 años senador, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la Academia Argentina de Historia, con amplio manejo del idioma inglés, tuvo en su poder informes confidenciales sobre el conflicto. Contó además con la colaboración del héroe nacional, Benito Rotolo, vicealmirante, que hundió la Fragata “HMS Ardent”.

La narración es sencilla, pero contundente. Permiten al lector trasladarse a esa época, a las amplias oficinas de la Casa Rosada y sentir esa expectación por lo desconocido. A medida que se avanza en la obra, la revelación de los documentos oficiales se vuelve impactante. Es un libro que todo correntino, argentino e inglés debe leer.

Revela García Enciso cómo fue su rol en cada una de las decisiones que tomó el Gobierno antes y después de que se iniciara el conflicto. Asegura que Argentina estuvo en condiciones de dar una batalla decisiva a las fuerzas navales británicas. Pero el enfrentamiento puntual no se dio. Se apostó a una negociación diplomática por la paz. El final es conocido.

Rotolo, nuestro héroe, masticó bronca hasta hace un par de años, cuando de boca de García Enciso se enteró todas las maniobras que se habían realizado y que derivaron en el motivo por el que se suspendió el estratégico ataque que pudo cambiar el final de la guerra.

Así el libro cuenta dos historias que se sucedieron en lugares distintos al mismo momento.

El libro reconstruye la historia completa de lo que sucedió los cinco primeros días de mayo de 1982, sin dejar de abordar el hundimiento del ARA General Belgrano.

Otro motivo que torna de lectura obligatoria la obra, es que se contrasta con el relato británico, Estados Unidos y Perú, que tuvo un papel fundamental en el intento de resolución pacífica del conflicto.

No faltan menciones sobre Margaret Thatcher y su reprochable manera de afrontar la situación de guerra.

Engrandece la obra que García Enciso conserva hasta el día de hoy la autorización oficial para el uso de los documentos oficiales, considerados secretos de Estado hasta hace poco. Podrán decirse que la Comisión Rattenbach cuenta con los mismos documentos, pero los papeles que el correntino tiene en mano son oficiales y los borradores que se habían utilizado en el fragor de las batallas diplomáticas.