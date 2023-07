Un merendero que asiste a familias de la costa del Paraná necesita ayuda

El merendero “Más que Vencedores” funciona tres días a la semana en el barrio Quilmes y necesita ayuda para seguir haciéndolo. El espacio surgió como refugio una tarde de marzo, cuando una tormenta azotaba la ciudad de Corrientes y continuó los lunes, miércoles y viernes para que los niños de la zona pudieran recibir la merienda. Debido a los costos de los insumos, piden colaboración de mercadería y elementos de cocina.

Alrededor de unos 33 niños y niñas asisten regularmente al sitio que funciona en la casa de Graciela, una vecina que se propuso ayudar a sus vecinos para que puedan recibir la merienda. Para que “Más que Vencedores” continúe ayudando necesitan leche, azúcar, yerba, chocolates, cereales y galletitas.

Graciela, la vecina del barrio Quilmes que lleva adelante el merendero contó a El Litoral: “Empezamos a hacer merienda, leche con mate cocido y torta frita. Ponemos un poquito cada uno, lo hacemos a pulmón: uno amasa, el otro hace el fuego y así ayudamos a unos 33 chicos y al menos 13 personas que vienen a buscar, porque no tengo tanto lugar”.

Por la alta demanda, unos 13 vecinos retiran la merienda del hogar de Graciela debido a que no cuenta con espacio suficiente para albergar a todos. Una olla de 50 litros no basta para alimentar a todas las personas que solicitan el alimento, por lo que no cuenta con los materiales suficientes.

“Con lo poquito que gano, compro las cosas, la materia prima y a veces compramos el sebo, hacemos la grasa, para que nos salga más barato y bueno, y así realizamos”, contó Graciela a este medio.

Los vecinos que deseen colaborar con una olla de más de 50 litros, cucharón, espumadera, tazas, jarra y alimentos como leche, azúcar, yerba, chocolates, cereales y galletitas para la merienda pueden comunicarse al 3794-069-992, para coordinar cómo entregar las donaciones.

