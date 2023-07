Nazarena Vélez fulminó a Jackie Pato, la mamá del corazón de Morena Rial

Jackie Pato, la "mamá del corazón" de Morena Rial, fulminó tanto a Nazarena Vélez como a sus compañeras de LAM, actitud que enfureció a la mamá de Barbie Vélez.

"¿Qué se pueden reír de mí? ¿De que estoy conectada acá y en México, que hago trabajos importantes, que tengo títulos gubernamentales, que recibí estatuillas de oro...? Ninguna de esas me llega a los pies... ¿Qué no acepto canjes? Se enojaron porque viven de canjes y se ofenden. Los canjes los tendrían que donar", expresó la mujer, muy picante contra las panelistas.

Enojada, Nazarena le respondió sin filtro. "Como se nota que no sabés nada, Jackie Pato. Yo levanto una historia a un emprendedor y te juro que le levantan mil seguidores, y para ellos son un montón de ventas. Tanto Yanina como yo, el 90% de las cosas que recibimos en casa las regalamos, las donamos, las damos", sentenció, muy enojada.

Y defendió a su amiga, Yanina Latorre, porque Jackie se refirió a una la infidelidad de Diego Latorre. "Esa cosa venenosa de querer pegarle siempre a Yanina por el lado del marido, poniéndote la bandera de mujer... Sos siniestra. Todo lo que dijiste me pareció siniestro", cerró, muy enojada, en LAM.

¿QUÉ DIJO JACKIE PATO CONTRA LAS ANGELITAS?

Además de afirmar que las "angelitas" vivirán de canje, Jackie Pato se refirió muy picante a la vida privada de las panelistas.

"Cuando alguna de ellas tenga la mitad de los reconocimientos y pueda triunfar en un país que no sea Argentina, que ni siquiera tienen triunfos creo, ¿no? Díganme por qué como yo no las conozco y no consumo ese tipo de programas...".

“¿Por qué mejor no investigan, porque yo tengo más información que todo ese programa pedorro de todo lo que le pasó, de todo lo que hace el esposo de esa señora?

Tengo los audios de hasta el amigo de él diciéndole a la masajista que por favor borrara todos los mensajes y que de ahora en adelante si le preguntan a qué va a ese señor es que tiene problemas en la rodilla”, cerró en referencia a Diego Latorre y a una supuesta infidelidad a Yanina Latorre.

