Una emprendedora correntina es embajadora comercial argentina

Yamila Pérez es una joven correntina que después de una década de trabajo en relación de dependencia, eligió emprender, como opción laboral y como estilo de vida. Supo que necesitaba aprender más y estudió en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Su paso por la “Cátedra Libre para Emprendedores” de AGENTIA le permitió participar de un programa internacional que impulsa el emprendedurismo en la juventud, y con un proyecto, carisma y potencial se ganó el título de embajadora argentina.

“Yo no quiero esto para mi vida”, pensó Yamila, después de diez años de trabajar 11 horas diarias, en un empleo en relación de dependencia. La pandemia por Covid 19 marcó un quiebre. A partir de allí y un proceso interno, la decisión era “volver a trabajar en relación de dependencia o emprender”, y eligió apostar y arriesgarse.

Había conocido el mundo laboral a los 19 años. “Tuve la suerte de poder empezar a trabajar de joven”, dice hoy y entiende que su experiencia laboral fue determinante para orientar luego su camino de emprender.

A principios de 2009, había comenzado también la Licenciatura en Relaciones Laborales en la UNNE. Cursó dos años e intentó aprobar la mayor cantidad de materias posibles, hasta que la vida la obligó a abandonar por un tiempo las aulas.

Tras la partida de su papá, Pérez tomó la decisión de empezar a trabajar. Aún con el acompañamiento de su madre que siempre le recomendaba terminar los estudios primero. “Y no me arrepiento para nada”, asegura Yamila. Eso le permitió combinar los conocimientos teóricos con la práctica laboral, y “gracias a eso también hoy me animo a emprender”, dice.

Pero una década después, supo que quería buscar otro camino para ganarse el sustento. A fines del 2020 y con la ayuda de amigas, comenzó con “Healing Spa”, un servicio de estética que funciona por calle Junín al 1.700 de la ciudad de Corrientes.

Allí fue sumando servicios, siguió capacitándose para ofrecer mayor calidad a sus clientes, y también se dio cuenta de que el camino emprendedor requiere no sólo de la voluntad y una buena idea; también es necesario adquirir “herramientas”. Por eso, “cuando supe de AGENTIA, me pareció interesante y me anoté en el curso”, cuenta.

La información sobre este espacio de la Universidad Nacional del Nordeste que se ocupa de promover la cultura emprendedora en y desde la institución, llegó por recomendación de una estudiante de la UNNE, a quien conoció en una cruzada solidaria que un grupo de jóvenes organizó para llevar ayuda durante los incendios en Corrientes, en febrero del año pasado.

Yamila cursó entonces la Asignatura para Emprendedores Universitarios de AGENTIA y le gustó. “Es desaprender para volver a aprender”, cuenta.

Recuerda puntualmente una clase con el profesor Marcos Suárez y Florencia Franco, en la que “me di cuenta que en realidad, siempre tuve la oportunidad, pero no la supe ver”.

Justo se había quedado sin un lugar físico donde seguir con su negocio, pero a los días de esa clase (donde aprendían sobre presupuestos), le llega una propuesta para sumarse a un equipo de trabajo. Pero Yamila quería seguir emprendiendo, entonces le hizo una contrapropuesta: “en vez de tomarme en relación de dependencia, me gustaría que me alquiles el espacio, así puedo también manejar mis horarios”, le dijo a la dueña.

“Al trabajar de manera independiente, lo que busco es un equilibrio entre dinero, trabajo, disfrute”, explica hoy ya instalada.

Desde entonces fue agregando servicios, como reflexología podal y reiki; en virtud de la demanda de sus clientes. “Eso también aprendí en el curso de AGENTIA, a aprender a escuchar, que necesitan las personas”, asegura.

Incluso estudió lenguaje de señas, pensando en brindar una atención más inclusiva.

La “propuesta-valor”

Otro de los aprendizajes que esta alumna rescata de la Asignatura de Emprendedores Universitaria de la UNNE, es el de “la propuesta-valor”; un concepto del emprendedurismo que consiste en “que en ella se centra la razón por la que un cliente comprará tu producto o servicio gracias a sus beneficios o atributos”, explica lo aprendido.

“Estéticas hay muchas en Corrientes, de hecho tengo una acá enfrente, otra al lado”, cuenta Yamila. “Pero mi propuesta-valor cuál es? Que la persona venga y se descontracture, se relaje. Que estar acá sea una pausa en la rutina, un mimo. Lo pude ver desde mi propia experiencia luego de trabajar bajo rutina, siento y veo que la gente necesita, así como también las que son madres, trabajen fuera de su casa o no”, explica con los conocimientos adquiridos.

Si bien hace diseños de manicura, “yo me enfoco más en que las personas al margen de la estética tomen conciencia de lo que es realmente el cuerpo, su salud y como de cuidarse”, agrega.

Más formación y experiencia emprendedora

Después de cursar la asignatura, desde AGENTIA la invitaron a participar de la Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores 2022 – JIJE 2022. A pesar del tiempo y esfuerzo que la estética le insumía, Yamila eligió una vez más avanzar en su camino emprendedor y dijo que si.

Junto a otros y otras estudiantes de la UNNE participaron del “Innovatón Solidario”, una actividad enmarcada en las JIJE que buscó trabajar soluciones a problemáticas de un equipo santafesino de fútbol 5 para ciegos. Su propuesta resultó ganadora y gran parte de ello se debe a un aprendizaje que la joven destaca de la mencionada asignatura: saber escuchar.

“Estábamos con los chicos y chicas del equipo viendo alternativas y pensé en que mejor sería directamente preguntarles a ellos, a los jugadores, que quieren, qué necesitan”, cuenta. Y así lo hicieron. La respuesta fue en algún punto sorprendente. Lejos de aspirar a algún implemento tecnológico, los jugadores dijeron que necesitaban simplemente que sus antifaces no se les cayeran.

Así, el equipo UNNE presentó el proyecto de unos anteojos que proporcionen comodidad, que sean efectivos, económicos y sustentables; que den respuesta a las dificultades que hoy atraviesan los jugadores con los actuales elementos que utilizan para protección facial y visión cero.

Propusieron “unas gafas, compuestas por un marco impreso en 3D con materiales reciclados, preferentemente nylon que es un material con gran duración y gran elasticidad”. Las mismas estarían recubiertas por tela hipora que se usa en los cascos de rugby y espuma de celda cerrada, que permite mayor ventilación y menor transpiración. En la parte de los ojos, color oscuro para garantizar la visión cero. Para la fijación, cinta elástica por encima de la cabeza y por debajo de la barbilla con posibilidad de ser removidas por abrojos.

Dos grupos de jurados evaluaron los 32 proyectos presentados por estudiantes universitarios y secundarios que participaron del evento. Cada grupo eligió un ganador, y la propuesta del equipo UNNE fue una de las más votadas porque atendía y aportaba solución a la problemática elegida.

Embajadora

Desde el equipo de AGENTIA volvieron a pensar en Yamila, esta vez para que participe del “Explorer”, un programa de emprendimiento del Banco Santander en el que se ayuda a estudiantes universitarios, de 18 a 31 años, a descubrir si sus ideas se pueden convertir en un negocio sostenible.

De los cinco estudiantes de la UNNE que participaron, sólo ella logró completar el proceso que consiste en 12 semanas de capacitación donde se conecta con una comunidad internacional de emprendedores, se validan las ideas de negocio y se desarrollan las habilidades necesarias para transformarla en una solución viable y sostenible. Desde AGENTIA destacan “el compromiso, tenacidad y capacidad” de Yamila.

Esta iniciativa de emprendimiento universitario, que se organiza a través de Santander Universidades junto al Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), ha apoyado a más de 10.000 jóvenes emprendedores en sus once años de historia.

Desarrollo Sostenible

Además, “Explorer está diseñado para convertirte en parte activa del cambio a través de la puesta en marcha de proyectos económicamente sostenibles”, aseguran desde este programa que busca que los proyectos estudiantiles se conviertan en soluciones que contribuyan a lograr los ODS 2030.

En ese marco Yamila desarrolló su idea: “Re Sun”, una línea de trajes de baño sustentables. Productos ecológicos hechos con telas PET.

Era diciembre de 2022 y en medio del Mundial de Fútbol en el que Argentina se coronó por tercera vez campeón, Yamila envió su proyecto a Explorer. En enero, unos días después de su cumpleaños número 32, recibió un gran regalo: la noticia de que había sido seleccionada.

Comenzó a cursar y pronto su propuesta se destacó de entre las 3.000 presentadas.

Había un ranking por país, y en el de Argentina la participante correntina logró sostenerse en el segundo puesto. Y en el ranking mundial, “quedé dentro de los 10 mejores”, cuenta con orgullo su logro.

“Yo supe ver esta oportunidad gracias a AGENTIA. Ahí me ayudaron a identificar el problema y buscar soluciones. Y en Explorer, lo que tenía que hacer era, de esa solución que tenía como base, llevarla a cabo”, explica para señalar la diferencia en las etapas de aprendizaje, y la importancia de tener los conocimientos que se brindan en la Asignatura para Emprendedores Universitarios.

Yamila terminó de cursar en junio pasado, y pocos días después recibió un mail de Explorer que, una vez más, reconocía en ella su espíritu emprendedor: “me comunicaban que me eligieron embajadora”, cuenta y se sonroja, también emocionada.

Junto a un compañero de Buenos Aires que participó del Explorer 2022, tienen la tarea de promover la participación de más jóvenes emprendedores en el programa.

Su mensaje para los estudiantes

Con ese reconocimiento y sus ganas de compartir e incentivar a otros jóvenes a emprender, y sobre todo a capacitarse para hacerlo, Yamila también participa de distintas actividades de AGENTIA, dirigidas a estudiantes de la Universidad del Sol. En la última fue tutora de equipo, durante el último Sprint de Innovación..

Y en todas las oportunidades, deja un claro mensaje: “que no tengan miedo y si tienen que lo intenten igual, es gratificante saber que uno lo intentó. El miedo es normal sobre lo desconocido”.

“Y que aprovechen la posibilidad de capacitarse que tienen en la UNNE, con AGENTIA”, agrega y agradece a sus profesores y al director de AGENTIA, Javier Castagné, quienes brindaron siempre el acompañamiento e impulso para que esta joven correntina elija emprender, formarse para ello y aprovechar las oportunidades para seguir creciendo; mientras avanza con su estética y su proyecto de trajes de baño ecológicos.