Julieta Poggio y su picante comentario sobre la salida de Coti Romero del Bailando 2023:

Julieta Poggio fue entrevistada por el notero de LAM (América TV), y respondió tajante sobre la eliminación de Coti Romero en el Bailando 2023 (América TV) a manos de Alexis “el Conejo” Quiroga.

Sobre la eliminación de la correntina, opinó: "Yo creo que no ganó el Conejo sino lo que ganó ahí fue el hate (en las redes), no el Conejo sobre Coti". Asimismo, continuó con el descargo: “Siento que no es gratis, no es gratis hablar mal de las personas, y exponer a la gente".

¿Qué dijo Julieta Poggio sobre Coti Romero?

“Algunas cositas que se mandó, algunos dichos que se mandó, lo que pasó con Zaira eso no estuvo bueno", sentenció tras las peleas que venia manteniendo Coti en el certamen.

Por último, Julieta Poggio se refirió a sus seguidores, y los comparó con los de Coti Romero. “Los míos son buenos, son buenitas", haciendo alusión a su fandom, ya que ayudó a que Alexis siguiera en el programa.

¿Qué dijo Julieta Poggio sobre Fuera de Joda el stream de Gran Hermano?

Julieta Poggio fue parte del streaming Fuera de Joda (Telefe) cuando salió de la casa de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo, la influencer se ha desempeñado en varios ámbitos del mundo artístico, por lo que comparó sus experiencias.

En su visita a Rumis, conducido por Lizandro Ponce y producido por Fran Stoessel, con quien protagoniza un rumor de romance, contó cómo se sintió en el programa: "De todos los trabajos que hice como que el streaming fue lo que menos cómoda me sentí haciendo, me sentía rara".

Finalmente, Julieta Poggio comentó qué fue lo que más la incomodó de ese trabajo: "De todo lo que hice fue en el que menos me halle. No me gustaba el chat, sentía que me condicionaba".