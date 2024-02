Mariano Hormaechea: "Hasta ahora podemos ejecutar todo lo planificado"

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, se refirió a la situación económica y la continuidad de programas y estrategias de gobierno municipales. "Hasta ahora podemos ejecutar todo lo planificado", aseguró al programaHoja de Ruta.

"Hoy estamos llevando adelante este programa de ejecución. La idea es poder seguir avanzando", mencionó el intendente.

"Entendemos que en la medida que esto vaya mejorando un poco, una vez que se acomode la cuestión nacional, no tendríamos mayores inconvenientes", destacó. Además, insistió en que entienden que: "no va a ser como fue el año pasado".

"Hoy la palabra es incertidumbre sobre lo que pueda pasar", enfatizó.

Sobre el conflicto económico a nivel nacional señaló que: "la situación está cada vez más complicada". "Este proceso de devaluaciones que se van suscitando lo vamos viendo de cerca porque nuestro ingreso de la coparticipación viene disminuyendo y repercuto mucho en todo el país".

"La situación de Corrientes se plantea en que la Provincia durante todo el gobierno anterior no recibió ingresos extraordinarios. Por eso, en relación a otras provincias estas medidas que tomó el Presidente de la Nación no repercutieron en gran medida. Hoy la provincia no tiene mayores sobresaltos", insistió.

Hormaechea también destacó que el vínculo con el Gobierno de la Provincia le permite la continuidad de la obra pública en la localidad.