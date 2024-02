Visas para los EEUU:

Durante 2023 el sistema de Visas para ingresar a los Estados Unidos tanto la tramitarla por primera vez como para la renovación, tenía grandes demoras para concretar la entrevista personal que es uno de los principales requisitos. En este último tema, particularmente, informaron desde la Embajada que tienen en la actualidad "una gran cantidad de casos pendientes debido a la alta demanda. Estamos agregando nuevas citas para renovaciones de acuerdo a los recursos disponibles". Así que, a armarse de paciencia y solicitarlo con tiempo.

¿Pero qué es exactamente la visa tan requerida? Una persona de un país extranjero que pretende ingresar en los Estados Unidos de América en general debe obtener primero una visa emitida por este país, que se añade al pasaporte del viajero. Ciertos turistas internacionales podrían ser elegibles para ingresar sin visa, conforme al programa de exención “Visa Waiver Program”, que es administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

¿Qué tipo de visado se necesita? Para visitas a corto plazo (turismo, negocios, educación y otros), puede dirigirse directamente a la solicitud en línea (formulario DS-160 ). Para visas de inmigrante, que son emitidas a personas extranjeras que aspiran a vivir y trabajar permanentemente en el país, deben visitar el sitio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. citizenship and Immigration Services) para obtener los formularios adecuados.

Métodos y detalles de pago. Estos visados tienen un costo en dólares que de debe abonar antes de concretar la cita persona en el centro de atención correspondiente, durante la cual se hará una entrevista al viajero. Si se abona con tarjeta de crédito y aclaran que, si lo hacen con una tarjeta emitida por una entidad bancaria argentina, se debe de tener en cuenta que, en la actualidad, existen dos impuestos diferentes por parte del Gobierno argentino que afectan toda transacción internacional efectuada desde nuestro país con una tarjeta de crédito nacional: un cargo impositivo de aproximadamente el 75 % sobre el monto en moneda extranjera, que se sumará al arancel de renovación de pasaporte. También la Embajada consigna que el pago se puede hacer en efectivo, con lo cual no cabría ese recargo del 75 %.

Montos: U$S 185 para los tipos (B) Visitante: Negocios, Turismo, Tratamiento médico, (C) Tránsito en los EE. UU. (F) Estudiante académico, (M) Estudiante no académico/técnico, (I) Medios o periodistas, (J) Visitante de intercambio. Y de U$S 205 para las categorías (H) Trabajador/empleo temporal o pasantes, (O) Personas con capacidades extraordinarias, (P) Atletas, artistas y animadores, (Q) Visitante de intercambio cultural internacional, (R) Trabajador religioso y (L) Empleado transferido dentro de su empresa. Además, los solicitantes de visa que sean estudiantes (F o M) y visitantes de intercambio (J) deben pagar un arancel SEVIS (Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio) separado.

Citas y ubicaciones: la Embajada de los Estados Unidos en la República Argentina está ubicada en la Avenida Colombia 4.300, en el barrio de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el Centro de Atención al Solicitante que estaba en la Avenida Santa Fe se mudó a Avenida Córdoba 5160, Villa Crespo. La Sección consular de la Embajada de los Estados Unidos permanece abierta los días hábiles, excepto feriados argentinos y estadounidenses y días administrativos consulares.

El ingreso es únicamente con cita y hay que programarla con tiempo, por lo que se recomienda solicitarla con suficiente anticipación a los planes de viaje. Toda persona que visite la Embajada deberá acceder a una revisión de seguridad antes de entrar a la Sección Consular con sus pertenencias y no se permite el ingreso con: armas o cualquier elemento que pueda ser usado como arma como por ejemplo: navajas, limas metálicas, corta uñas, tijeras, etc.; dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, cámaras, laptops, tablets, USB, cables, controles remotos, llaveros con control remoto, relojes de tipo Smart o cualquier otro equipo electrónico) con excepción de audífonos; alimentos líquidos y/o elementos inflamables como, por ejemplo gaseosas, colonias, encendedores, fósforos, etc.; drogas, estupefacientes o cualquier sustancia ilegal, así como medicinas para las cuales no tenga prescripción médica.

El proceso de solicitud de visa estadounidense

Todo el proceso, en un comienzo, se realiza de manera on line. Lo primero que hay que hacer es determinar el tipo de visa que necesita para viajar a los Estados Unidos y requiere de un registro con mail y clave. Allí hay que completar el formulario DS-160 en línea y cada solicitante debe completar este formulario. Para eso hay que crear una cuenta de usuario, ingresar la información del solicitante para completar el registro, proporcionar una dirección o ubicación donde se desee recibir los documentos de la Sección Consular, pagar la cuota de solicitud de visa de no inmigrante (MRV) usando uno de los métodos de pago disponibles en el país donde reside. Consulte Aranceles de visa para ver las opciones de pago disponibles.

Luego se establece una cita en la Sección Consular (esto es lo que está demorando más) para una entrevista personal en la que preguntan desde el motivo del viaje a si tiene cuenta bancaria en nuestro país, casa propia o trabajo en relación de dependencia. Después de su entrevista habrá que seguir las instrucciones específicas del entrevistador. Conforme a las leyes de los Estados Unidos el Departamento de Estado, un Oficial Consular se encarga de la entrevista y decidirá si la persona califica para obtener una visa, que indica que la solicitud ha sido revisada por el oficial. Una vez en migraciones se decidirá si puede ingresar o no.

El tiempo que le llevará a la Sección Consular procesar la solicitud puede variar dependiendo de:si la solicitud de visa está completa, la cantidad de trabajo de verificación que insuma esa solicitud , lo cual puede afectar el tiempo de procesamiento. Es así que la Sección Consular podría determinar que el solicitante deberá proporcionar más información antes de tomar una decisión.

Renovar una visa sin una entrevista: hay algunas Secciones Consulares que tienen un proceso de renovación de visa en el que los solicitantes que califiquen pueden no requerir una entrevista en persona. La elegibilidad se determina en función de las respuestas proporcionadas a las preguntas durante el proceso de programación de citas. Sin embargo, los funcionarios consulares se reservan el derecho de solicitar una entrevista a cualquier solicitante de visa. Aquellos que califiquen para el proceso de "Exención de entrevista de renovación" recibirán instrucciones sobre cómo enviar o dejar sus documentos en la sección consular seleccionada después de completar el flujo de programación de citas de visa a través del sitio web. Los requisitos específicos pueden variar según el país, pero en general, para ser elegible para el procesamiento de exención de entrevista de renovación, los solicitantes deben cumplir con algunos o todos los siguientes requisitos:

Estar renovando una visa emitida en el país desde donde está solicitando y que aún está vigente o haya vencido dentro de los últimos 12 a 48 meses.

-Ser ciudadano local o residente permanente del país desde donde se presenta la solicitud y estar físicamente presente en el país.

-Las 10 huellas dactilares se tomaron en el momento en que se emitió la última visa.

-La visa anterior no fue perdida, robada o revocada.

-La solicitud de visa más reciente no fue rechazada.

Exenciones de entrevistas basadas en la edad. Hay algunas Secciones Consulares que tienen un proceso para excepción de entrevistas en función de criterios relacionados con la edad. Al igual que en el caso anterior, esto se determina en función de las respuestas proporcionadas a las preguntas durante el proceso de programación de citas. Sin embargo, los funcionarios consulares se reservan el derecho de solicitar una entrevista a cualquier solicitante. Y del mismo modo recibirán instrucciones sobre cómo enviar o dejar sus documentos en la sección consular seleccionada después de completar el flujo de programación de citas de visa a través de este sitio web. Y aplica a solicitantes menores de 14 años o mayores de 79 años (ya que no se requiere que se tomen las huellas dactilares).

Atención: visa denegada. Si se ha denegado la visa a un solicitante, el funcionario consular le dará al solicitante una carta en la que se explique la causa del rechazo. Si la carta de rechazo está marcada como 214 (b), generalmente explicará que el solicitante no cumple con los requisitos para solicitar una visa según los términos de la legislación sobre inmigración de los EE. UU. Si desea volver a presentar una solicitud, debe hacer una nueva, volver a pagar el arancel, programar otra entrevista, y proporcionar información al respecto de cómo han cambiado sus circunstancias desde la solicitud inicial. Si la carta de rechazo está marcada como 221 (g), generalmente incluirá acciones adicionales que debe realizar el solicitante para continuar el proceso La carta también incluirá instrucciones de cómo completar los pasos adicionales requeridos. No será necesario que el solicitante vuelva a pagar el arancel. En ocasiones, las solicitudes requerirán un procesamiento administrativo adicional, que puede retrasar el otorgamiento de la visa. En el caso de que se requiera un procesamiento administrativo, la carta también tendrá la indicación 221 (g), y se proporcionarán instrucciones adicionales.

Plazos

La mayoría de procesos administrativos son resueltos dentro de 60 días después de la entrevista, pero el tiempo de duración específico dependerá de las circunstancias particulares de cada caso. Se les recomienda a los solicitantes de visa empezar su proceso de solicitud con bastante anticipación y no confirmar los planes de viaje o comprar pasajes no reembolsables hasta haber recibido el pasaporte con la visa..