La preocupación de los participantes de GH tras el careo a los gritos entre Furia y Agos

La pasada noche del jueves, Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione tuvieron un careo en la casa de Gran Hermano y se dijeron de todo. Las participantes eran súper íntimas pero, debido a diferencias y estrategias de juego, tuvieron una fuerte pelea que parecería ser irreconciliable.

En el careo organizado por el reality, Agostina le dijo a su compañera: “Yo quiero que gane Gran Hermano una persona que juegue limpio. Vos me fallaste como persona. Fuiste bastante maleducada con tus compañeros, con la producción, con Santiago”.

Súper picante, Furia le respondió: “¿Por qué me odias? Sos una forra de mier... Me tenés envidia. Hiciste todo esto a propósito, me hablaste bien ayer a la noche”.

Este encuentro fue súper tenso e incómodo ya que las chicas no paraban de gritar y, quienes estaban afuera, no sabían que hacer. En este sentido, horas después, Zoe, Lucía y Rosina hablaron en el baño.

"Chicas, vieron la cara de Furia. Es otra persona literal", opinó Lucía. "Está mansa", coincidió Zoe. Filosa, Lucía continuó: "Es muy inteligente. ¿Cómo alguien puede cambiar tanto?"

"Agostina también cambió", agregó Zoe por la bajo. "Ella se cansó. ¿Hace cuánto que se viene aguantando?", intervino Rosina.

"La imagen de Agos para mí también cambió", acotó sin filtros Lucía. Dando su punto de vista, Rosina contestó: "A mí no me cambió su imagen. Yo sabía que tenía ese carácter y que, en algún momento, iba a explotar".

Luego de esto, la cámara se fue a la cocina y allí se escuchó que Virginia le decía a Manzana: "Furia puede decir lo mismo sin insultar. Es lo único que yo le critico porque después es buena jugadora".

Finalmente, en la habitación, Licha expresó: "Para mí lo que la gente ve en ella es el personaje. Como que no ponen en juicio las cosas feas que dice. El que banca a Furia, lo va a hacer haga lo que haga. Esa es la cuestión".

"No hay que tomar partido", sugirió Manzana. "No, no hay que tomar partido. Ellas fueron amigas, están enojadas y se están dando con un caño", comentó Emmanuel.

