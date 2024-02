Valdés no descartó la posibilidad de un nuevo aumento para los empleados estatales

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés brindó declaraciones a la prensa este lunes y destacó la posibilidad de un nuevo aumento para los empleados estatales en el mes de marzo.

Mediante una una conferencia de prensa el mandatario correntino aseguró que "no descartamos tener otro aumento de sueldo para el mes de marzo, de manera que nosotros estamos muy atento a lo que ocurre con la inflación para no desfinanciar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores del Estado”.

"Hoy la inflación ronda el 25% por eso hemos tomado la decisión inmediata de aumentar los sueldos en la provincia de Corrientes, el mes que está en curso de un 20%", precisó Gustavo Valdés.

De esta manera, afirmó que desde el Gobierno de la provincia de Corrientes se hará mayor hincapié en temas de salario para no desatender esa cuestión. "No existe ninguna posibilidad de no pago de sueldos en la Provincia", afirmó el mandatario correntino.

"Mientras estemos al frente del Poder Ejecutivo vamos a seguir abonando los sueldos con correcciones, tratando de seguir a la inflación, que creo que es uno de los grande desafíos de los que tienen a cargo tanto del sector público como el sector privado el pago de sueldos de sus empleados”, precisó el Gobernador de Corrientes.