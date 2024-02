Milei en Corrientes: "Solo yo tuve las pelotas para hacer el ajuste"

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el presidente de la República Argentina, Javier Milei llegó a Corrientes a bordo del Tango 11, un Learjet 60SE, donde brindará una conferencia en el marco del décimo aniversario del Club de la Libertad.

Milei fue recibido en la misma pista del aeropuerto Fernando Piragine Niveyro por el gobernador Gustavo Valdés. "¡Bienvenido a#Corrientes, Javier Milei", publicó en su red social X el mandatario provincial. También el intendente capitalino Eduardo Tassano le dio la bienvenida al presidente. El mandatario provincial le entregó la resolución donde se lo declara "Huésped de honor" de la ciudad.

Rápidamente la comitiva presidencial, que incluye a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el vocero presidencial Manuel Adorni, se trasladó al espacio Andes donde brindará una conferencia. En el lugar también está Valdés y Tassano.

El jefe de Estado expondrá en una conferencia titulada "Una Argentina liberal es posible", sin embargo la exposición comenzó con una charla junto a el presidente de la Fundación Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez.

Durante el acto que encabeza el mandatario, primero tomó la palabra el profesor Alberto Benegas Lynch hijo, a quien el propio presidente considera como “uno de los máximos exponentes del liberalismo en la Argentina” y que durante su exposición hizo un análisis sobre el libre albedrío.

“Los cimientos es la libertad, es la responsabilidad individual. Si un elefante entra a nuestro jardín y lo destroza, no lo llevamos a los tribunales, porque no es un sujeto responsable. Entonces, de todas las especies conocidas, tenemos la bendición, la facultad, la posibilidad, el atributo del libre albedrío, de decidir entre distintos caminos”, señaló.

Con un marcado perfil catedrático al inicio de su charla, el jefe de Estado explicó la razón por la que se convirtió en anarcocapitalista, pero remarcó que es contraproducente hacer diferencias entre tipos de liberales, ya que “son peleas que no tienen sentido y que lo único que hacen es ser funcionales a los estatistas”. Además que sostuvo que "soy loco pero no boludo, no como vidrio".

El mandatario recordó que comenzó a pensar en una candidatura al conocer los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2019, en las que Alberto Fernández le sacó amplia diferencia a Mauricio Macri, a quien le terminaría ganando en las generales.

“Vi a Leandro Santoro pidiendo que se me censurara a mí, directamente. Frente a esa situación, dije ‘se me va a complicar la exposición mediática, dar conferencias, me voy a quedar sin guita y la voy a pasar mal’. Un día estaba cenando junto a mi hermana, vino una persona, me puso una boleta (de otro partido político) en la mesa y me preguntó ‘¿dónde están las ideas de Milei acá?’”, rememoró.

Posteriormente, criticó con dureza a Horacio Rodríguez Larreta y, principalmente, a Ricardo López Murphy, a quien calificó como “un traidor de las ideas” que “trabajaba para un socialdemócrata” y que “se disfraza de liberal y es una verdadera basura”.

“Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta”, completó.

Además, calificó al Congreso como "un nido de ratas" y dijo que el Estado es una "organización criminal violenta".

Se refirió además a su pelea con los artistas y explicó: "Si me pongo a explicar a Gramsci no lo entiende nadie. Pero si me peleó con una artista, me permite traer a la mesa todos los excesos que cometen los gobernadores e intendentes con los recursos del Estado"

"Los impuestos son un robo y los políticos no lo van a gastar en lo que ustedes quieran. Pero además utilizan a los artistas, pagados con dinero de impuestos, para venderle pescado podrido, es decir le están lavando la cabeza. Lo mismo que hace la educación pública y los medios de comunicaicón"

"Utilizan a los artistas para denigrar a quienes piensan diferentes. En esto caso a personas con ideas liberales. Los artístas son agentes de propaganda política".

Sobre la situación económica del país, dijo: "Estoy convencido del camino que tomamos. Decían que era imposible hacer el ajuste que hacemos. Dijimos que en 2024 lograríamos el equilibrio financiero y le défict cero. lo logramos en enero cuando lo previamos en marzo"

"Dicen ahora que con el ajuste que hicimos cualquiera lo hubiera hecho. Mentira. No lo hizo nadie, solo yo tuve las pelotas para hacerlo",agregó y defenestró a los políticos: "Mandamos un paquete con mil reformas y un DNU que devuelve libertades y elimina privilegios de la política. Sin estas reformas duplicar el PBI nos llevaría 30 años, con las reformas siete"

"Pero el Congreso es una nido de ratas. Ellos parten desde el supuesto que la gente los ama,yo de que son una mierda y la gente los odia. Después está el 57% de pobreza que dibujó la UCA, eso no es necesidad y urgencia. Se escandalizan por un DNU pero no decían nada con los DNU de otros gobiernos. Zoretes", agregó