Tiene dengue y no pudo rendir: querían que repita

Una estudiante de la Escuela Nº3 “Del Centenario” no pudo presentarse a rendir el examen de la materia que adeudaba porque tiene sintomatología de dengue. La tutora presentó el certificado médico que obliga a la alumna a realizar reposo. Pero la docente le comunicó que ante la ausencia, la estudiante debía repetir.

Molesta por lo que consideró un acto de injusticia y discriminación, la madre se presentó este martes con su abogado Sebastián Ayala, a quien no le permitieron el ingreso. "Una persona que no se identificó me exigió que presente un poder para poder ingresar. Pero no lo tengo porque estoy con mi cliente en persona, no es necesario el poder", dijo en declaraciones a Radio Sudamericana.

"Este tipo de discriminación no se puede permitir. La gente tiene que saber que ante un avasallamiento similar se debe solicitar el libro de quejas y si no se lo entregan, acudir al Inadi", explicó.

"La hija de mi clienta está enferma no puede presentarse a rendir. Trajo un certificado médico que demuestra que su estado de salud no es óptimo para presentarse. Además no entiendo por qué la harían repetir si solo se llevó una materia", agregó.

Finalmente, la institución entendió y cedió a la presión: le solicitaron un certificado de dengue positivo para otorgar más días de estudio a la joven y en caso de darle negativo se deberá presentar a rendir esta semana.