A qué hora es el Superclásico del 25 de febrero, entre River y Boca

La séptima fecha de la Copa de la Liga 2024, la de los clásicos, tendrá como plato principal el duelo entre River y Boca en el estadio Monumental. Por tratarse del encuentro más importante del fútbol argentino, se programó en el día y horario central: domingo a las 17. El árbitro será Yael Falcón Pérez, quien dirigirá su primer Superclásico.

El encuentro será el que abra la jornada de cinco duelos previstos y se transmitirá en vivo por TNT Sports y ESPN Premium, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Luego del derby porteño chocarán Gimnasia vs. Estudiantes en La Plata, Newell’s vs. Rosario Central; Lanús vs. Banfield en el sur del Conurbano bonaerense e Instituto vs. Godoy Cruz en Córdoba.

El principal objetivo de la semana para el conjunto del barrio porteño de Núñez es recuperar a Miguel Borja, quien padece una lesión muscular en su aductor izquierdo y está en duda. Manuel Lanzini y Matías Kranevitter están en la recta final de su puesta punto y podrían estar a disposición. En Boca Predio apuntan a tener a Marcos Rojo, aunque no es segura su inclusión como titular porque llegaría sin rodaje. Guillermo ‘Pol’ Fernández acarrea un esguince en el tobillo derecho y su presencia está descartada mientras que Darío Benedetto no terminó el entrenamiento de este miércoles y encendió alarmas.

Así llegan al clásico

El Millonario está invicto y se ubica segundo en el grupo A con 12 puntos gracias a tres victorias y tres igualdades (el líder es Independiente con 13). Acumula dos empates seguidos, el último frente a Banfield 1 a 1 en el estadio Monumental, y Martín Demichelis es mirado de reojo por el funcionamiento de un plantel que no termina de exponer todo su potencial. Aún así, es el conjunto que más goles anotó en el campeonato con 12 y tiene al máximo artillero -Miguel Borja con seis- y asistente -Esequiel Barco con cinco-.

El xeneize, por su parte, marcha séptimo con nueve puntos producto de dos triunfos, tres igualdades y una caída, en su última presentación contra Lanús 2 a 1 en La Fortaleza. De momento está afuera de la clasificación a cuartos de final y lo negativo es que el entrenador Diego Martínez todavía no pudo darle un buen funcionamiento a un equipo que lo necesita cuanto antes. Convirtió seis goles y le marcaron tres. La mitad de ellos los festejó el uruguayo Miguel Merentiel.

Los posibles debutantes

River

Nicolás Fonseca: el mediocampista central tiene su lugar asegurado en la alineación titular del Millonario para enfrentarse a Boca. Fue uno de los refuerzos en este mercado de pases, en el que arribó a Núñez por una cifra cercana a los €2.500.000, proveniente de Montevideo Wanderers de Uruguay.

Franco Mastantuono: el juvenil podría ser la gran apuesta de Demichelis. Tiene apenas siete partidos en Primera, pero ya mostró sus pergaminos. Con 16 años, 5 meses y 24 días, se convirtió en el futbolista más joven en anotar un gol con la camiseta del Millonario, superando nada menos que a Javier Saviola, quien ostentaba la marca con 16 años, 10 meses y 7 días.

Agustín Sant'Anna: de no mediar modificaciones inesperadas, el lateral derecho uruguayo partiría como suplente para que el puesto sea ocupado por Andrés Herrera. Llegó a River en esta ventana de transferencias, desde Defensa y Justicia, por €2.780.000.

Sebastián Boselli: es el otro uruguayo que forma parte del plantel del Millonario e integraría el banco de suplentes de cara al Superclásico. En el último enfrentamiento entre ambos, formó parte de la nómina que se quedó con el triunfo por 2 a 0 en la Bombonera, pero no sumó minutos.

Rodrigo Villagra: confeso hincha de River, el mediocampista central sueña con verse las caras ante Boca con la camiseta del club de sus amores, pero deberá aguardar por una oportunidad en el complemento ya que será una posible variante de Fonseca o Rodrigo Aliendro en caso de que el DT así lo requiera. Desde su llegada al club hace apenas dos semanas, solo jugó 47 minutos.

Claudio Echeverri: el 'Diablito' tendrá la chance de disputar el que quizá sea su único Superclásico (también podría jugar el de la Liga Profesional), por lo menos por unos cuantos años, ya que se sumará a Manchester City a principios de 2025 tras confirmarse su transferencia por un monto cercano a los €14.500.000, que podrían ascender a €23.500.000 si se cumplen ciertos objetivos.

Agustín Ruberto: el 9 suplente del Millonario cuenta con serias chances de ingresar este domingo. La lesión de Miguel Borja obliga a Demichelis a improvisar con un delantero de características diferentes, como podría ser Facundo Colidio, pero el trámite del encuentro tranquilamente podría demandar el ingreso del juvenil de 18 años, goleador del último Mundial Sub 17 y autor de dos goles con la camiseta de River en 140 minutos disputados.

Ezequiel Centurión: el caso del arquero es diferente. Es suplente de Franco Armani, por lo que su participación en el Superclásico dependerá pura y exclusivamente de la integridad física del campeón del mundo.

Ian Subiabre: de los juveniles pertenecientes a la nueva gran camada de River, el nacido en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, hace 17 años, es valorado por el cuerpo técnico pero, como se vio reflejado en los últimos partidos, se lo llevará más despacio que a Echeverri, Mastantuono y Ruberto, por lo que difícilmente juegue,

