Zaira Nara rompió el silencio y contó cuánto cobró tras reemplazar a Pampita en el jurado

Zaira Nara dialogó con LAM (América TV) sobre su participación en el Bailando 2023 (América TV), y reveló cual fue el montó que cobró tras reemplazar a Pampita. La entrevista se dio entorno a la presentación del segundo videoclip musical de su hermana Wanda Nara.

“Yo fui de jurado porque me caen bien ellos (sus compañeros) y porque me pareció un desafío hacer algo distinto en mi carrera, pero fui de jurado invitada, y no cobré un peso”, confirmó Zaira.

“Fui porque me parecía increíble poder reemplazar a Pampita, que para mí es una de las número uno en la Argentina”, finalizó.

Por último, Zaira Nara habló de su relación con sus compañeros y afirmó que “solo sería una amistad profesional”, haciendo una comparación con sus amigos del Stream que ya formaron una relación por fuera de la radio.

Exitoina