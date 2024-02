El malestar de la novia de Manzana tras ver lo que pasó entre él y Rosina

Con ánimos de conocerla mejor y saber qué pensaba de las actitudes que tiene su novio dentro de la casa de Gran Hermano, la producción de LAM (América) invitó a Luciana Macías, la pareja de Manzana.

"Él es un personaje que llama la atención desde el día cero", le dijo Ángel de Brito para romper el hielo. "Sí, él entró siendo Manzana, un personaje, y recién ahora está siendo Federico", reconoció la joven.

"¿Y a vos quién te gusta más? ¿Federico o Manzana?", quiso saber el conductor. Divertida, Macías contestó: "Federico porque a Manzana lo tengo que poner en 'x2' porque habla muy lento. Creo que está pensando mucho lo que dice".

"Lo que pasa es que de tanto estar ahí se relajan y se deben olvidar que están las cámaras", opinó Josefina Pouso, una de las panelistas. "Eso les juega en contra porque, una vez que se olvidan que hay cámaras, dicen algo y ya los cancelan", coincidió Luciana.

Filoso, de Brito fue al hueso: "¿Y qué onda con los celos?" "Yo ya pasé la etapa de ser tóxica. Cuando empezamos la relación sí era celosa. Ahora estoy tranquila", reconoció la joven.

De todas maneras, aclaró que le había caído súper mal un episodio que se produjo entre su novio y Rosina Beltrán, quien le masajeó y le dio besos en los pies.

"Ayer sí me puse celosa cuando Rosina le besó los pies. Cuando lo vi me asusté, yo estaba en la tribuna, me dio cosa", cerró Macías expresando su malestar.

Fuente: Pronto