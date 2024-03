José Víctor Piñeiro: "Transitamos estos 10 años con una coherencia artística"

bgimenez@ellitoral.com.ar

Este sábado 16 de marzo, a partir de las 20 horas, en la Felipa Verde (ruta 12, km 1034 ), se presentará el trío correntino Tajy. Se tratará de un show muy especial para la agrupación ya que ahondará en su extenso repertorio y presentarán versiones de clásicos chamameceros, siempre con la impronta de su música. También adelantaron que habrá sorpresas, en la que bucearán por otros géneros latinoamericanos y mundiales. En diálogo con El Litoral el guitarrista y compositor José Víctor Piñeiro cuenta sobre esta presentación, la evolución del último disco Raíz Chamamé y los 10 años que llevan como grupo.

¿Cuál será la propuesta para el recital del sábado?

Será nuestro primer concierto completo de este año. Venimos de actuar en festivales y en otros formatos, donde no desplegamos todo nuestro repertorio. Ahora vamos a estar compartiendo el repertorio completo de Tajy, haciendo un recorrido por nuestras composiciones. Además, todavía estamos con los festejos de los 10 años y celebrando el nuevo disco Raíz Chamamé. Así que un poco la propuesta va a pasar por recorrer un poquito el repertorio histórico del grupo. Estamos preparando algunos clásicos. Va a haber alguna sorpresa, obras por fuera del Chamamé o de la música del litoral.

¿Alguna pizca que se pueda adelantar de la sorpresa?

Hay un par de canciones que estamos haciendo, que tienen que ver con otro género, con otro universo. Hay Tango y otros géneros latinoamericanos de compositores que son fundamentales de la música y del ámbito mundial. De repente nos encontramos jugando en la sala de ensayo, empezamos a hacer sonar algunas canciones y nos dijimos por qué no compartir esto con la gente. Va haber algo de eso en el show del 16.

¿La sorpresa ya lo tenían planeado?

Cuando empezamos a preparar el show, en los ensayos nos dijimos por qué no lo compartimos. Siempre intentamos también que en nuestras presentaciones haya cosas que no están grabadas en ningún disco. Está bueno eso para que la gente que nos sigue y escuchó muchas veces, y que tenemos siempre la suerte de que van, y siguen yendo a escucharnos se encuentren con algo nuevo, con alguna sorpresa. Así que surgió con esa idea que tenemos siempre en los conciertos, de tratar de entregar algo único. La música en vivo tiene algo de eso, siempre se renueva, por más de que uno conozca las canciones. Se trata de agregar algo más al repertorio y a nosotros nos hace bien porque nos pone tocando nueva música y nos coloca sensorialmente en otro plano.

¿En qué etapa de su vida está Raíz Chamamé? ¿Sigue creciendo?

Después de un año de caminar con el disco, la verdad que estamos super contentos con este álbum. Lo teníamos planificado ya hace 3 años atrás y nos puso en un lugar muy distinto al que normalmente solemos transitar. A nosotros nos tienen de referencia por las composiciones nuestras, básicamente. Este es un álbum en que nos pusimos más como arregladores de clásicos o de obras que nos gustan, que nos parecen relevantes dentro del chamamé. Nos enfocamos en el chamamé en su formato más tradicional si se quiere, el de la década del '40, '50 y '60. El repertorio estuvo basado en eso. Fue un proceso de investigación y de elaboración de arreglos. Esa razón nos puso en un lugar muy distinto y en el desafío de, a pesar de estar ejecutando un repertorio clásico o más canonizado, que no deje de sonar la identidad de Tajy. Eso fue lo que pasó, porque de repente hacemos un tema de Cocomarola, de Montiel y que tiene esa potencia, esa fuerza que está vinculada al baile también, verdad?, pero Tajy sigue sonando, está la marca nuestra ahí. La verdad que fue hermosa la experiencia y la gente nos devuelve eso. Es un disco que está circulando. Mucha gente, ya sea sábado o domingo, nos comparte en reuniones familiares, haciendo un asado nos mandan, nos comparten que están escuchando.

También, a parte de lo que fue la presentación del grupo, las piezas musicales fueron ocupadas por el Ballet Oficial.

Es un disco que está vinculado a la danza. En Corriente o en el Litoral se baila, es un punto de vinculación muy grande. Así que estamos muy contentos, llegamos a unir dos universos distintos con la identidad de Tajy.

Y esta vinculación que lograron en el disco, ¿fue algo premeditado o fue la devolución de la gente?

Lo que motoriza todo fue el gusto por la música, o sea, de tanto escuchar música en los viajes y escuchar discos de Salvador Sena, de Montiel, de Coco (Transito Cocomarola), decíamos 'este tema tenemos que hacer, tenemos que versionar'. Bueno, desde esa pasión o de ese gusto surgió todo esto. Y después le fuimos dando el giro conceptual. También nos pone en un repertorio mucho más sinérgico, que puede dialogar con esa energía con los festivales, por ejemplo. Todo eso se fue construyendo y estamos contentos por eso, por esa vinculación que abrió otros caminos.

Raíz Chamamé tiene un soporte muy importante: los videoclips

Hoy que todo es como audiovisual, uno tiene que estar bastante presente. Es una cuestión de mercado, digamos, de circulación musical. Lo audiovisual hoy es fundamental, entonces siempre tratamos de estar a tiro con esto. Raíz Chamamé tiene su parte audiovisual que lo hemos realizado en el Espacio Mariño, del cual se han estrenado cuatro videos. Falta uno más y estaríamos completando los lanzamientos. Es un poco una demostración audiovisual del concepto del disco, esto de estar reunido en torno al chamamé, a la música, a los bailes, a los afectos, al compartir, al encontrarnos Eso fue un poquito la idea del audiovisual. Está hermoso lo hizo Joaquín Pedretti. Estamos siempre comunicando eso también.

En 2023 el grupo cumplió 10 años. ¿Cómo fueron o sólo se trata de transitar y seguir adelante creando y proponiendo?

Somos más de mirar para adelante. En los viajes es cuando tenemos ese espacio de estar juntos, sin tocar o es donde nos ponemos a charlar algunas anécdotas. El año pasado fue muy de eso, de mirar un poquito para atrás porque esto de decidir celebrar los 10 años y hacer el concierto fue hermoso y una cosa maravillosa. Además todo lo que te devuelve la gente, lo que te escribe. Fuimos de mirar mucho para atrás y coincidimos en dos cuestiones que son las que más orgullo nos dan: uno, es la cantidad de vínculo afectivo que tenemos a través de la música de Tajy. Hicimos muchas conexiones y amistades en varias latitudes. Eso tiene que ver con el compartir la música y con conectarnos a través de la música, ¿no? Y después, hemos podido transitar estos 10 años con una coherencia artística y con cómo vivimos nosotros. No hemos caído, si bien estamos en una lógica de mercado, en una cuestión comercial, y claudicado ante ello. No hicimos algo que no es Tajy, que no tenga que ver con esos objetivos con los que comenzamos. Después está todo lo otro. El camino, lo que hicimos, grabamos, y cómo crecimos. Eso es muy importante también, pero estas dos cuestiones nos parecen como fundamentales y sobre todo esta última, de poder mantener una coherencia con lo que somos, con lo que pensamos y no claudicar por otras cuestiones. Tenemos mucho respeto con nuestro sonido y con lo que decimos artísticamente.