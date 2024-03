Andrea Ghidone destrozó a Fabián Gianola luego de ser sobreseído en la causa por abuso

A mediados del 2023, 4 años después de haber sudo denunciado por el presunto abuso de Viviana Aguirre y Fernanda Meneses, Fabián Gianola fue sobreseído. Sin embargo, el actor decidió mantenerse alejado de los medios hasta esta semana, que volvió a aparecer en diferentes programas para hablar del tema.

En "Mañanísima", el actor dijo que se sintió 'abusado y violado' por los medios, que se lo juzgó públicamente mucho antes de la justicia y ratificó su declaración de inocencia. Andrea Ghidone, la bailarina y actriz uruguaya que en su momento contó el mal momento que vivió con su colega, no pudo contener su indignación.

"La verdad es que lo veo y me rio. Mejor dicho, me da pena. No toma conciencia, no aprendió nada de todo lo que pasó. Ponele que no se dio cuenta de nada, pero sería humano decir que entendió que sus formas no fueron las correctas y que pedía perdón, pero no lo hace", sostuvo en Intrusos.

"Él dice que fue acusado sin pruebas, que hubo gente que lo acusó por plata. Yo tengo fundamentos de lo que digo, sin ningún fin. Yo tengo un guión que él transformó y que está escrito. Por eso me da gracia leer lo que dijo. Insisto: ni siquiera reconoce sus errores. Creo que sería más creíble si dijera que aprendió, que hubo actitudes que no estuvieron buenas y que no las quiere repetir... no aprendió nada".

Fuente:Pronto