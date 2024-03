Oriana Sabatini reveló cómo lucha con sus trastornos alimenticios

Mientras se encuentra preparando su casamiento con Paulo Dybala, Oriana Sabatini volvió al país para poder disfrutar de estos momentos junto a sus seres queridos y ultimar detalles para la mega fiesta que planea.

Durante su visita a Noche al Dente, la joven fue consultada por el conflicto que tuvo hace unos años con respecto a su apariencia y cómo logró superarlos: “Paulo me acompañó mucho y no le digo para que no se le vayan los humos a la cabeza ‘ yo soy quien soy gracias a vos’ , pero no creo que podría haber conseguido ser esta Oriana si no lo hubiese conocido a él”.

“Nos acompañamos desde un lugar muy lindo porque cada uno tiene su lugar en la relación. Es re fácil con estos trabajos que uno tiene, excéntricos y demandantes, que uno quede medio perdido”.

“Yo siento que somos un equipo”, dijo y el conductor remarcó que ella viene de una familia caracterizada por el entrenamiento físico y le consultó de dónde cree que nacieron sus trastornos alimenticios.

“Yo quería llamar la atención. Me pasaba que estaba influenciada por todo lo que veía y para mí era como un llamado de atención. No estaba en un buen lugar mentalmente y mi manera de pedir ayuda era ese”.

“Tiene que ver con querer ser más hegemónica”, dijo y luego agregó: “Me habían matado mucho sobre mi cuerpo la primera vez que salieron fotos con Paulo y vi programas donde me destruyeron mal”.

“Me daba bronca porque comparaban fotos de Instagram con la de los fotógrafos y yo pensaba ‘para estar así estaba cag… de hambre y para estar así en Instagram estuve una semana de atracones’. Más allá de que mi peso fluctúe, ¿qué carajos les importa?”, expresó.

“Lo que me ayudó a mejorar mi cabeza es que a nadie le importa tanto si sos gorda o flaca”, resaltó y luego aclaró: “Me hacía mal ver los comentarios de la gente mala sobre mi peso y mi cuerpo mientras yo me estaba volviendo loca por pasar un trastorno”.

Fuente:Pronto