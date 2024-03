El plan de L-Gante para reconquistar a Wanda Nara que terminó de la peor manera

El pasado fin de semana Wanda Nara y L-Gante se reencontraron en la fiesta de lanzamiento de Money, el nuevo tema de ella.

Si bien el cantante asistió al evento con su nueva novia, las malas lenguas aseguran que él sólo tuvo ojos para Wanda, lo que ocasionó una gran molestia en su marido Mauro Icardi.

En este sentido, el periodista Juan Etchegoyen contó más detalles sobre lo que habría pasado después de este encuentro: “Ustedes saben que el fin de semana hemos visto las imágenes de Wanda con Mauro Icardi y L-Gante que conversó con ellos pero pasaron cosas después”.

“Según me cuentan, Elián se dedicó estos últimos días a perseguir a Wanda y apareció por todos los lugares que estuvo la conductora. Hasta me decían que apareció en su casa y ella no le permitió el ingreso. No le abrió la puerta”, añadió el conductor de Mitre Live (Radio Mitre).

Sumando información, Etchegoyen siguió: “Esto claramente marca que Elián, aunque tenga nueva novia, sigue pensando en Wanda y no suelta. Sigue enamorado o tiene una obsesión. Mi fuente me cuenta que L-Gante apareció en el Chateau Libertador y dijo que venía a ver a Wanda y ella no le permitió el ingreso. Tremendo desplante pero la banco porque es una desubicación caer así”.

“Yo no sé en qué momento habrá caído L-Gante. Si Wanda estaba con sus hijos, con Mauro o sola pero tengo confirmado por el entorno de ella que esto pasó”, concluyó el periodista.

Fuente:Pronto