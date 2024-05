Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña habrían dado un paso muy importante en su relación

Desde que blanquearon su romance, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato se muestran cada vez más enamorados y tienen enloquecidos a sus fanáticos. De hecho, en las últimas horas, la pareja habría tomado una decisión más que importante.

Según la periodista Juariu, estuvo investigando y encontró indicios que confirmaría que Flor y Nico se habrían comprometido en Madrid, en medio de su gira de Nadie dice nada, el programa de Luzu TV.

“Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo un anillo de Tiffany. Yo no la iba a subir, pero... Viendo la historia que subió él hoy... Me parece que ya sucedió”, escribió la influencer en una de sus historias.

Después compartió dos historias una de una foto con un plano general y otra más en detalle en la que se ve a Occhiato en el local de Tiffany comprando un anillo.

Por último, publicó otra imagen que subió Occhiato en donde se ven varias fotos polaroids, y en una está la bailarina mostrando el anillo a cámara.

Fuente:Minuto uno