Gran Hermano: Marcos Ginocchio podría regresar a la casa

Este 27 de marzo se cumplió un año desde que Marcos Ginocchio se consagró campeón de Gran Hermano 2022-2023. El salteño cautivó a los fanáticos de la edición pasada del reality y se convirtió en el favorito para apagar las luces de la casa. Es por eso que, a un año de esta victoria, muchos esperaban volver a verlo en el show de Telefe.

Sin embargo, esto no sucedió y desde Gran Hermano solamente emitieron un clip haciendo un resumen de su paso por la casa más famosa del mundo. Aún así, luego del regreso de Romina Uhrig, Daniela Celis, Thiago Medina, Alfa y Ariel, los fanáticos no pierden las esperanzas de volver a ver a Marcos Ginocchio junto a Big Brother y los nuevos participantes.

Laura Ubfal fue quien confirmó que la producción intentó contactar con el ex jugador y ahora modelo, pero al parecer no hubo un acuerdo formal. Ángel de Brito, por su parte, negó todo tipo de posibilidades de la llegada de Marcos.

“¿Qué va a hacer Marcos en la casa de Gran Hermano? ¿Va a ir a cenar con Cata? ¿Va a ir al debate? ¿Va a ir a saludar a del Moro? No va a hacer absolutamente nada. No va a estar en Gran Hermano. Lo quieren meter como sea, pero Marcos dijo que no”, afirmó el conductor.

Por otro lado, De Brito también destacó que Marcos no tiene problemas con Telefe y entre él y la producción hay una gran relación, pero que aún así no quiere volver. “No quiere ir al debate, no quiere entrar a la casa. Todo maravilloso, pero no. A futuro, si tiene ganas de entrar, capaz que vuelva, pero por ahora no”, espetó sin ningún tapujo.

Luego de esto, el conductor de LAM cerró: “Creo que es vivo y ven como entran los demás y él no quiere. Tiene otro estilo de vida que, por ahí, mucho no lo comprenden”.

