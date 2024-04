Empató Boca Unidos, renunció "Pipa" Estévez y denunció intento de agresión

Boca Unidos se quedó sin entrenador. Raúl "Pipa" Estévez renunció a su cargo después del empate en 0 del Aurirrojo contra Sol de América de Formosa, partido que se jugó este sábado en la capital correntina y correspondió a la quinta fecha de la zona 4 del Federal A de fútbol.

Estévez señaló que dejó su cargo por "situaciones graves que están ocurriendo" y señaló que lo quisieron agredir después del encuentro que se jugó en el complejo Leoncio Benítez. Sostuvo que "hay dirigentes muy violentos que no aportan nada al club".

Durante el partido, la parcialidad boquense se expresó a través de sus cánticos contra la comisión directiva y pidió que "se vayan todos". El reclamo apunta a la baja producción del equipo en la presente temporada donde jugó cuatro partidos, empató dos y perdió dos, y marcha último en las posiciones.

"Presente la renuncie, me despedí de los jugadores en el vestuario", comentó Estévez en la conferencia de prensa que brindó en la zona de vestuarios luego del empate contra Sol de América.

"Quiero agradecer a la gente, a los verdaderos hinchas del club, y a los jugadores que se entregaron de manera total", agregó.

Al momento de comentar el motivo de la decisión, dijo: "el club no está pasando una buena situación. Están pasando cosas que son malas para lo deportivo desde lo dirigencial, aunque no quiero profundizar el tema porque no me gusta hacer las críticas en público. Hay cosas que no suman para nada y siento que no se puede seguir de esta manera".

"Más allá de que no llegaron los jugadores que pedí, los que vinieron respondieron en buena forma, se entregaron en un 100% y yo acepté esas condiciones. La situación es mucho más grave, están pasando cosas que son malas para cualquier club. Me da lástima. Esto va más allá de lo deportivo y ya no están las fuerzas para seguir", agregó.

"Me identificó con este club porque el hincha es muy sufrido. El club se merece grandes cosas pero no está encarrilado de la mejor manera. Creo que es momento de salir porque el proyecto era otro", sentenció.

"Esta tarde no se jugó bien, creo que es uno de los peores partidos que tuvimos desde que estoy en Corrientes. A eso hay que sumarle los malos arbitrajes que ya no dan para más", afirmó.